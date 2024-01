Det verdensomspændende pakkeleveringsfirma UPS står over for en kæmpe fyringsrunde.

I alt 12.000 ansatte skal afskediges.

Det sker efter det, som topchefen Carol Tomé ifølge CBS News kalder for et »svært og skuffende år«.

Hun fortæller samtidig, at selskabet forventer at spare en milliard dollar i omkostninger – cirka 6,8 milliarder kroner – ved at skære i medarbejderstaben.

Et UPS-bud i den karakteristiske brune uniform. Foto: Joe Raedle/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et UPS-bud i den karakteristiske brune uniform. Foto: Joe Raedle/AFP/Ritzau Scanpix

De 12.000 fyrede ansatte svarer til cirka 2,5 procent af den samlede mængde af ansatte på verdensplan, der ligger på lige omkring en halv million.

Den store fyringsrunde kommer kun få måneder efter, at UPS i efteråret forhandlede sig frem til en ny femårig overenskomst, der har betydet lønstigninger for de ansatte.

Mest i det første år, som altså kun netop er gået i gang.

Umiddelbart efter annonceringen af besparelserne faldt UPS-aktierne øjeblikkeligt på børsen med ni procent.

En stribe andre store selskaber som Google, Facebook og Amazon har også fyret mange medarbejdere inden for det seneste år.