Aske så langt øjet rækker.

Sådan er det lige nu, hvis man besøger området, hvor vulkanen Cumbre Vieja er i udbrud. Det viser flere billeder fra stedet.

Vulkanen på den spanske ø La Palma har været i udbrud siden 19. september, og det har efterladt området begravet i aske.

Et syn som nysgerrige turister de seneste dage har rejst til øen for at opleve. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Turister er ankommet til Tajuya udsigtspunktet for at se Cumbre Vieja på La Palma 29. oktober 2021. Foto: BORJA SUAREZ

En af dem er Olga Reinoso fra en anden spansk ø Fuerteventura.

Hun vil – ligesom mange andre – gerne give sin støtte til lokalbefolkningen under sit besøg.

»Det er vores passive måde at hjælpe, når vi kommer på besøg. Vi vil bidrage økonomisk ved at bruge penge på hotel, restauranter og billeje,« siger Olga Reinoso.

Det er ikke muligt at tilgå Cumbre Vieja vulkanen af sikkerhedsmæssige årsager, men en gratis bus kører nysgerrige personer frem og tilbage, så de har adgang til området på sikker afstand.

Huse og marker ses her dækket af aske under udbruddet fra vulkanen Cumbre Vieja. Billedet er fra 29. oktober 2021. Foto: AFP Photo / Luismi Ortiz / Spanish Military Unit (UME)

Indtil nu er omkring 7000 personer evakueret fra deres hjem på grund af vulkanudbruddet, mens 2000 bygninger er ødelagt af lava.