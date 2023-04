Den 41-årige hollandske mand, Jonathan Meijer, risikerer at få en regning på 100.000 euro, hvis han igen forsøger at donere sæd til en sædklinik.

Manden menes at være far til mere end 550 donorbørn over hele verden, skriver Reuters.

Han har blandt andet doneret sæd til den danske klinik Cryos, der er verdens største sædbank og leverer sæd til hele verden.

Han begyndte donationerne i 2007, og i 2017 fik han forbud mod at donere sæd til de hollandske sædklinikker. Det sker, efter at det blev afsløret, at han var far til mere end 100 børn.

Den hollandsk mand har blandt andet doneret sæd til den danske sædklinik Cryos. Foto: Henning Bagger/Scanpix Vis mere Den hollandsk mand har blandt andet doneret sæd til den danske sædklinik Cryos. Foto: Henning Bagger/Scanpix

I stedet begyndte han at donere sæd til udenlandske sædklinikker. Han kontaktede også kommende forældre via internettet og sociale medier, skriver det hollandske medie the Algemeen Dagblad.

Indimellem brugte han et falsk navn.

En domstol i Haag har nu beordret ham til at levere en liste over de klinikker, han har doneret til, så de kan destruere hans sæd, hvis de har det liggende, skriver BBC News.

De hollandske regler på området siger, at en donor ikke må donere sæd til mere end 25 børn i 12 familier. Det sker for at forebygge indavl, incest og psykiske problemer hos børnene.

Det regel har han overtrådt ganske eftertrykkeligt.

Han er også dømt for at lave løjet for de forældre, der modtog hans sæd, idet han ikke har oplyst om det korrekte antal børn, han allerede havde hjulpet med at bringe til verden.

»Alle disse forældre bliver nu konfronteret med, at deres børn er en del af enormt slægtskabsnetværk med hundredvis af halvsøskende, som de ikke var valgt,« udtaler retten i Haag.

Retssagen er anlagt af en hollandsk donororganisation samt en af de mødre, som har modtaget sæd fra Jonathan Meijer.