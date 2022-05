Der er fuld fart i genåbningen af butikker i Ukraine.

For tager man et kig på den danske detailkoncern Jysk, er hele 71 ud af 86 butikker nu genåbnet.

Det oplyser Jysk's landedirektør til erhvervsmediet Finans.dk.

»Vi vil vise både ukrainerne, vores ansatte, men også alle andre vestlige virksomheder, at det er vigtigt at drive forretning i landet trods på mange måder usikre tider. Jysk var her før invasionen, er her under den og vil være her på den anden side,« siger Ievgenii Ivanytsia, som er landedirektør.

Genåbningen sker efter, at Jysk tilbage i februar valgte at lukke deres 86 butikker og en større fabrik som følge af Ruslands invasion af landet.

For nu – mens krigen fortsat raser i Ukraine – er hovedparten af butikkerne igen klar til at åbne op for salg til de lokale forbrugere.

Landedirektøren fastslår dog over for mediet, at genåbningen er forbundet med en lang række udfordringer.

Flere ansatte fra de krigsramte områder er nemlig flygtet til nærliggende lande, som for eksempel Polen, og det har resulteret i, at flere butikker kun kan holde åbent nogle timer om dagen.

Foruden personalemangel oplyser landechefen da også, at nogle af Jysk-butikkerne i Ukraine er omfattet af massive ødelæggelser.

På verdensplan har Jysk 3085 butikker i 50 lande.