Valenciennes med Rasmus Ankersen i ejerkredsen har prøvet at gå på rov i Viborg.

B.T. kan afsløre, at den franske Ligue 2-klub har budt 600.000 her og nu og en samlet pakke på 800.000 euro for den 25-årige danske forsvarsspiller Daniel Anyembe.

Det er 4,5 millioner kroner og i alt seks millioner kroner.

Viborg har dog ikke ønsket at sælge deres profil, da klubben ser ham som en vigtig del af holdet, og samtidig vil de grønblusede holde fast i den tilbageværende grundstamme, efter flere profiler som Anton Gaaei og Elias Achouri er blevet solgt, ligesom Mads Lauritsen for få uger siden fik at vide, at han næppe skal regne med at spille topfodbold igen efter en slem skade i akillessenen.

Daniel Anyembe har tiltrukket sig meget opmærksomhed denne sommer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Daniel Anyembe har tiltrukket sig meget opmærksomhed denne sommer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Klubben har hentet en del nye og unge spillere ind i Srdjan Kuzmic, Jean Manuel Mbom, Anosike Ementa, Nigel Thomas, Serginho og Lasse Schulz for at nævne flere af tilgangene.

Men kontinuiteten skal også bevares, og her vægter man Daniel Anyembes kvaliteter højt, efter at han især i midterforsvaret har vist sig stærkt frem.

Derfor er franskmændene blevet afvist.

Ligesom norske topklubber fra Eliteserien ifølge B.T.s oplysninger har fået samme besked tidligere denne sommer.

Rasmus Ankersen er en del af ejerskabet i den franske klub. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Ankersen er en del af ejerskabet i den franske klub. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Daniel Anyembe forlængede sin aftale med viborgenserne for 20 dage siden til sommeren 2026, men det har altså ikke afholdt interesserede klubber fra at forsøge at købe ham fri.

Foreløbig er planen dog, at han skal blive et år mere.