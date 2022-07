Lyt til artiklen

Mens Tour de France-åbningen i Danmark bringer stor glæde hos mange danskere, er der også nogle, som er jævnt utilfredse.

Særligt i Roskilde, hvor anden etape starter, findes der angivelig en meget utilfreds sjæl.

For her har en Tour-udstilling fået en trist skæbne, idet udstillingen har været i flammer fredag morgen.

Branden, der har fundet sted på Holbækvej i Roskilde, er påsat, mener Tim Witzner, der er operativ chef hos Roskilde Brandvæsen.

Foto: Nicolai Stenbæk / Byrd Vis mere Foto: Nicolai Stenbæk / Byrd

»Vi blev sendt ud til en brand i nat klokken 04:38. Der var ild i en af de her Tour de France-cykler.«

»Jeg kan ikke forestille mig, at cyklen har antændt sig selv,« siger han.

Oven på Tour de France-cyklen lå en dukkelignende genstand, som ligeledes brændte. Disse flammer blev slukket, da en brandmand kom ud til stedet.

Uheldigvis er skaden sket. Den gule farve, som udstillingscyklen havde, er nu i stedet kulsort.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de undersøger sagen.

»Vi kigger på sagen her til formiddag og leder efter spor. Hvis nogen har set eller hørt rumsteren eller andet mistænkeligt, må de meget gerne kontakte politiet,« siger kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Hertil fortæller han, at der endnu ikke er beviser for, at branden er påsat, selvom sund fornuft indikerer det. Det skyldes, at politiet endnu ikke har indsamlet beviser fra brandstedet.

Hvis man har set noget i anledningen af branden, kan man ringe til politiet på 114.

Du kan følge B.T.s livedækning af Tour de France her.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du se et klip af, at Tour de France-cyklen brænder.