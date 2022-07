Lyt til artiklen

De danske folkemængder er blevet rost til skyerne for deres eksemplariske opførsel under Tour de France.

Men der er desværre også steder, hvor det er gået galt.

For da rytterne i Tour de France krydsede målstregen i Nyborg på anden etape opstod der kaos.

Et væld af mennesker, heriblandt journalister, stod klar til at tage imod rytterne, som skulle interviewes i den såkaldte mixed zone.

Magnus Cort på tredje etape. Foto: Bo Amstrup Vis mere Magnus Cort på tredje etape. Foto: Bo Amstrup

Men det gik langtfra efter bogen. Flere journalister hoppede ifølge Tour-arrangørerne ASO over hegnet efter målstregen.

»Det var forbavsende at se, hvordan mange af jer opførte sig i går, når man hopper over barrierer i stedet for at gå ind gennem zoner, der specifikt var implementeret til det,« skriver ASO.

Derfor reagerer organisationen nu.

»I lys af den her tåbelige opførsel, som ikke kan blive accepteret i et event som Tour de France, vil mixed zone ved målstregen være fuldkommen lukket for alle medier. Vi sender vores største undskyldning til dem som respekterede reglerne,» skriver ASO.

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

B.T.s udsendte journalist Rasmus Rask Vendelbjerg, der var til stede ved den omtalte mixed zone, fortæller om de turbulente scener:

»Det væltede med folk, og vi oplevede, at det var kaotisk. Der var journalister, der hoppede over hegnene, men også turister. Man kunne se, at rytterne blev frustreret over det. En rytter som Kasper Asgreen var endda lige ved at vælte, fordi der var så mange mennesker.«

»Det var lige så meget en dårlig håndtering af det, som ASO så retter op på nu,« siger han.

ASO skriver yderligere, at de vil tage stilling til, hvordan mixed zone skal forløbe på de næste etaper, når vi kommer etaperne nærmere.

