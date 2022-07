Lyt til artiklen

Der er mange penge på spil, når Tour de France ruller. Rigtig mange.

Tour-feltet kæmper om hele 2,28 millioner euro, svarende til omtrent 17 millioner kroner, som bliver fordelt afhængig af, hvordan rytterne klarer det.

Det skriver cykelmediet Cyclingnews.

Med de store summer på spil er det nærliggende at tro, at Magnus Cort i øjeblikket tjener kassen på de eminente præstationer, der har skaffet ham den ikoniske prikkede bjergtrøje.

Magnus Cort. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Magnus Cort. Foto: ANNEGRET HILSE

Men det er slet, slet ikke tilfældet.

For selvom der er enorm prestige og omtale ved at bære den prikkede bjergtrøje, så er der ikke mange penge i at få den over hovedet.

Ifølge mediet får Magnus Cort kun 300 euro pr. dag, han bærer den prikkede bjergtrøje. Altså blot 2.232 kroner, som formentlig skal deles med holdkammeraterne på EF Education-Easy Post

Og det 'sølle' beløb på 2.232 kroner rykker altså næppe på Magnus Corts økonomi som professionel cykelrytter. Heller ikke selvom han har beholdt trøjen efter tredje etape og dermed for anden gang får indløst bonussen.

Hvis det hele skulle klappe for den danske rytter under dette års Tour, og han formår at beholde trøjen helt til Paris, er der imidlertid væsentlig mere at komme efter.

Den samlede vinder af den prikkede bjergtrøje modtager over 185.000 kroner, mens anden- og tredjepladsen henholdsvis vinder omtrent 110.000 kroner og 75.000 kroner. Men der er meget langt til Paris...

