Viktor Claesson scorede, men brændte også straffespark, da FCK og FCM spillede 1-1 i Superligaen.

Der var masser af dramatik, da en intens storkamp mellem FC København og FC Midtjylland lørdag endte 1-1 i Parken.

FCK havde en gylden mulighed for fuld gevinst tre minutter før tid, men anfører Viktor Claesson, der havde scoret til 1-0 i første halvleg, brændte et straffespark, så kampen endte uden vinder.

Opgøret var mere præget af intensitet og hårde dueller end smuk fodbold, men i glimt viste holdene klassen - blandt andet scorede FCM-profilen Evander et sandt drømmemål på frispark.

I første halvleg neutraliserede 4-3-3-opstillingerne hinanden, så det blev relativt låst, men efter pausen blev det langt mere dynamisk med højt tempo og drama, hvor VAR blev involveret i flere situationer.

Pointdelingen betyder, at FCM bliver på femtepladsen med 21 point for 14 kampe, mens FCK er nummer syv med 18 point.

Med et højt pres og hurtigere pasninger kom FCM bedst fra start, og FCK's vævre offensivspillere blev ofte kyst af den midtjyske fysik.

FCM havde optræk til flere farlige situationer, men kiksede oftest de afgørende aktioner på den sidste tredjedel.

Som kampen skred frem, fik FCK bedre kontrol centralt, og i det 31. minut tog hjemmeholdet føringen efter et fint opspil i højre side. Svenske Viktor Claesson kom foran FCM-spillerne og styrede indlægget i mål til 1-0.

Efter pausen udviklede det sig til en mere åben slagudveksling, hvor holdene kørte kontra på skift.

FCM pressede FCK tilbage i jagten på en udligning, og med 18 minutter igen kom forløsningen, da brasilianske Evander scorede på et forrygende frispark via overliggeren.

Først blev der ikke dømt mål, men VAR korrigerede, da bolden havde passeret linjen.

VAR var involveret igen efter 87 minutter, hvor FCK fik tilkendt et straffespark, men Viktor Claesson sparkede forbi mål til stor skuffelse for hovedparten af de 29.664 tilskuere i nationalarenaen, der måtte konstatere, at FCK spillede uafgjort for tredje ligakamp i streg.

