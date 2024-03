Danmarks Apotekerforening kommer nu med en kraftig appel mod køb af det populære diabetes- og slankemedicin Ozempic og Wegovy, der bliver solgt ulovligt uden om apoteket.

»Vi må på alle måder advare folk mod at købe receptpligtig medicin illegalt og uden om apoteket.«

Det skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse.

Medicinen bliver blandt andet solgt i lukkede Facebook-grupper til forbrugere, som ønsker at tabe sig, men som enten ikke kan få recept fra lægen, eller som ønsker at købe medicinen lidt billigere.

Apotekerforeningens formand Jesper Gulv Larsen påpeger, at man ikke skal tage det receptpligtige medicin uden at blive fulgt af en læge, ligesom der også er strenge regler for, at Ozempic og Wegovy skal opbevares på køl.

»Og endelig har man ingen garanti for, at medicinen overhovedet er ægte. Det kan jo være en forfalskning,« lyder det fra formanden.

Netop forfalskninger er der fundet adskillige eksempler i Europa og USA, ligesom der også er set dødsfald som følge af brugen af den forfalskede medicin, der bliver solgt på det sorte marked.

Også Novo Nordisk, der producerer de to lægemidler har advaret om forfalskninger.

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) advarede også i december forbrugere mod at benytte sig af forfalskede versioner af Novo Nordisks diabetesmiddel Ozempic.