Man skal passe på, hvis man i disse dage besøger Københavns Zoologisk Have og vil se aber.

For hvis man svinger forbi chimpanseanlægget, så kan det ende med at blive en våd fornøjelse.

Blandt andet er flere barnevogne med børn blevet ramt af vand, og derfor har zoologisk måttet sætte et skilt op uden for indhegningen.

'Pas på. Et par af de unge han-chimpanser har fundet ud af, at det er sjovt at se gæsternes reaktion, når de spytter vand ud over toppen af anlægget.'

Foto: Fie West

'Vi arbejder på en løsning, men pas i mellemtiden på, hvis chimpanserne leger med vand øverst i nettet.'

Mads Bertelsen, der er zoologisk direktør ved Københavns ZOO, forklarer til B.T., hvorfor han-chimpanserne sprøjter med vand efter de gæster, som kommer lidt for tæt på hjørnerne.

»Vi er kede af det, men der er desværre nogle stykker som er blevet ramt. Blandt andet nogle barnevogne, hvor der er kommet en sjat vand ned i, hvor både barn og mor bliver forskrækket og ingen er glade. Det er vi jo ikke stolte af.«

Og der er en særlig grund til, at de unge chimpanser teer sig underligt.

»De her unge hanner skal have noget at lave, og da de ikke har fjender, som de skal forsvare sig mod hos os, så skal de bare lære at være chimpanser og bruge en masse energi. Det gør de blandt andet ved at drille hinanden eller drille de voksne chimpanser.«

»Men de interagerer også med gæster udenfor. Det kan være, at de kommer løbende med fuld fart og knalder ind i glasset, når folk står tæt på. Gæsterne bliver forskrækket og de unge chimpanser synes at reaktionen er herlig,« fortæller Mads Bertelsen.

Chimpanser lever i familiegrupper, hvor der typisk er to hanner, som er alfa- og betahanner. Det vil sige, at der er en leder og hans wingman, som bor sammen med en masse hunner. De er kernen, og så er der de unge chimpanser.

Hvis det var ude i den vilde natur, så ville chimpanserne have naboer, hvor de er venner med nogle af dem, mens de bekriger andre.

De unge hanner skal forsøge gradvist at lære, hvordan man skal styre gruppen, men det kommer de ikke helt til at gøre på samme måde i zoologisk have, forklarer Mads Bertelsen.

»På samme måde har de fundet ud af, at de kan kaste en pind ud over kanten og nogle gange så rammer den også gæster. Og på en eller anden måde der har de fundet ud af, at det også er sjovt at fylde munden med vand og fiser op i det ene hjørne og sprøjter vand ud på gæsterne.«

»Jeg er overbevist om, at det jo ikke er fordi, at de vil skade nogle, men folk bliver selvfølgelig forskrækket. For mig er det åbenlyst, at de gør det for at få en reaktion, som de synes er herlige.«

Man er på zoos vegne kede af situationen og man arbejder nu på en løsning.

»Vi kommer nok til at sætte noget plexiglas op eller lignende, så de ikke kan gøre det. Men det er jo heldigvis harmløse 'drengestreger'. De skal også have lov til at udfolde sig, og de holder nok snart op med det.«