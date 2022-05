»Må han hvile i fred.«

Sådan lyder det til mange begravelser – men Tina Fruenskov oplever bestemt ikke, at hverken hendes mor eller far får lov til at hvile i fred.

De er begravet på Trøjborg i Aarhus, og mange borgere har fået øjnene op for den lille oase, kirkegården er – til stor gene for de sørgende.

Tomme flasker, cigaretter, lort og skrald flyder på kirkegården.

»Jeg synes, det er trist, at man ikke har respekt. Det handler om at have respekt for andre mennesker,« siger hun og uddyber:

»Det er virkelig anstrengende at skulle sørge blandt skrald og lort.«

I de 22 år Tina Fruenskov har boet i området, har det aldrig været så slemt som nu. Særligt med løse hunde og ejere, der kigger i deres telefon.

»Hunden sætter sig på kirkegården og gør, hvad den skal, og ejeren holder overhovedet ikke øje. Det store problem kommer, når der så bliver slået græs tre dage efter, så er det her lort spredt ud over det hele,« fortæller hun og tilføjer:

»Så kommer folk oveni i det med deres tæpper og lægger sig og slapper af på kirkegården, og så har vi balladen.«

Er det okay at feste og gå tur med hunden på en kirkegård?

Tina Fruenskov er ked af, hun ikke kan få lov at sørge i fred. Hun oplever særligt, det er blevet slemt efter corona.

»Engang var det aldrig et problem, men så kom corona, og så gik det helt galt. Det er, som om der var nogen, der opdagede den her lækre, lille oase,« siger hun og understreger:

»Men vi er nogle, der kommer for at besøge dem, vi har elsket.«

Og det er svært i de omgivelser, hun møder, når hun besøger sin mor og far.

»Det er beskidt, folk har drukket, og de har efterladt alt fra pizzabakker til hundelorte. Det er virkelig trist, og det gør mig gal,« siger hun.

Hun har prøvet at sige det, når hun kommer forbi folk.

»Jeg har lyst til at give folk en opsang, men jeg ved ikke hvordan. Folk er blevet gale på mig, når jeg har sagt noget. De siger, jeg er sur og emsig,« siger hun og afslutter:

»Man bliver nærmest set på som forbryder, når man siger noget. Det er ikke ret behageligt. Jeg har prøvet nogle gange, men nu er jeg stoppet, jeg orker ikke at tage den kamp. Men jeg synes ikke, det er i orden.«