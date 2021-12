Medarbejdere på Hjertecentret på Rigshospitalet er blevet bedt om at møde på arbejde, selv hvis de er nærkontakter til omikronsmittede – på trods af at Sundhedsstyrelsens anbefalinger var stik modsat.

Det viser en intern mail, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Mailen blev sendt ud til medarbejderne i fredags. På det tidspunkt så Sundhedsstyrelsens anbefalinger sådan ud:

'For nære kontakter til en person, som er smittet eller mistænkt smittet med omikron, anbefales følgende:

At gå i selvisolation uanset vaccinationsstatus

Pcr-test på dag et, fire og seks

Selvisolation kan ophæves ved negativt svar på den sidste test på dag seks'

I den mail, centerdirektør Thomas Høi-Nielsen har sendt ud til sine medarbejdere, står:

»Kære alle

Hvis man har været nærkontakt til en omikronsmittet, skal man komme på arbejde, da jeg ellers forudser, vi bliver affolket på det mest kritiske tidspunkt i denne bølge. Hvis man har været i nærkontakt og er på arbejde, skal man bære mundbind og testes hver anden dag.«

Region Hovedstaden er den region, hvor omikronvarianten har spredt sig mest. Den uge, hvor medarbejderne på Rigshospitalet fik beskeden om at møde op, stod omikronvarianten for 49,2 procent af de bekræftede coronatilfælde i regionen, viser en rapport fra Statens Serum Institut.

B.T. ville gerne tale med en sygeplejerske på Hjertecentret, men det har ikke været muligt. Luca Pristed, som længe offentligt har kæmpet for bedre arbejdsvilkår for sygeplejersker, arbejder på en anden afdeling på Rigshospitalet, hvor retningslinjerne følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Men han frygter for både sine kollegaer og patienterne på Hjertecentret, hvor de er gået imod anbefalingerne.

»Det er kritisabelt, at vi skal sætte vores egen og potentielt også vores patienters sikkerhed på spil, fordi vi har så meget mangel på personale, at vi ikke kan få det til at køre rundt,« fortæller han og fortsætter:

»Der er helt klart en risiko for at give smitten videre til patienten, så jeg ville frygte for patientsikkerheden.«

Hvad synes du om, at hospitalsansatte, som er nærkontakter til personer smittet med omikron, skal møde på arbejde?

Direktør på hjerteafdelingen Thomas Høi-Nielsen begrunder beslutningen i et skriftligt svar til B.T.:

»Min konkrete vurdering i fredags (den 16. december) var, at vi kunne risikere at stå uden medarbejdere til at behandle og passe vores patienter på grund af mange i karantæne med status af nær kontakt til en smittet.«

»I en pandemi vil der altid skulle foretages en risikovurdering og afvejning i sådanne tilfælde. Som hospital råder vi over gode værnemidler, der beskytter såvel personale som patienter mod smitte. Vores medarbejdere er vaccinerede og kender de retningslinjer, man skal følge, hvis man får symptomer.«

»På den baggrund traf jeg beslutningen ud fra en samlet vurdering af, hvad der tjener patienterne bedst.«

Er du ikke bange for, at dine medarbejdere smitter nogle patienter?

»Vi råder over gode værnemidler og bruger arbejdsgange, der mindsker risiko for smitte. Mulighed for smitte skal – som alle steder i samfundet – være en bekymring, men den er mindre end bekymringen for, at vi ikke kan behandle patienter for alvorlig sygdom, fordi vi mangler medarbejdere,« lyder det fra Thomas Høi-Nielsen.

Hos Patientforeningen ser man med bekymrede øjne på beskeden om at møde op som nærkontakt.

»Vi ønsker ikke på nogen måde, at folk, der har været udsat for stor smitterisiko, går rundt mellem patienter. Patienterne er i forvejen svækket, og i den situation bliver de meget hårdere ramt, hvis de får coronavirus,« lyder det fra landsformand Niels Jørgen Langkilde.

Selvom den mail, B.T. har set, er sendt ud til medarbejdere på en afdeling på Rigshospitalet, er det sandsynligvis ikke kun i København, man er gået imod anbefalingerne. B.T. har set billeder fra en lukket Facebook-gruppe, som tyder på, det også foregår uden for Region Hovedstaden.