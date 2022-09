Lyt til artiklen

I går meldte slagterigiganten Danish Crown ud, at omkring 350 medarbejder skal fyres.

Og den hårde nyhed kunne flere af virksomhedens medarbejdere læse, se eller høre om i medierne, før de selv anede noget.

Det fortæller tillidsmand for Danish Crown-slagteriet i Ringsted, Jan Bruno Christensen.

Her skal der fyres 75 medarbejdere, og da de er delt ind i et aftenhold og et daghold, var det kun aftenholdet, der var til stede, da ledelsen kunne meddele, at mange kommer til at miste deres job.

Dagholdet havde derimod fået fri og var taget hjem intetanende. Og det er der frustration over.

»Flere af mine kolleger har helt fra morgenstunden været hos mig og sagt, at de sgu ikke synes, det er måden at gøre tingene på. Og det kan jeg jo kun give dem ret i,« forklarer Jan Bruno Christensen.

Det er nemlig ikke første gang, at ubehagelige nyheder om kommende fyringsrunder bliver meldt ud på denne måde ifølge tillidsmanden.

Sådan foregik det angiveligt også under sidste fyringsrunde tilbage i 2018, og dengang var medarbejderne også frustrerede over det. Tillidsmand Jan Bruno Christensen fortæller, at han forsøgte at italesætte det over for ledelsen allerede torsdag.

»Jeg medgiver, at det nok er svært. De kan først give besked, når aftenholdet møder ind klokken 15. Og så er dagholdet jo gået hjem. Men selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende, når man skal læse om fyringsrunde på sin arbejdsplads i pressen, før man selv har fået det meddelt. Og det samme skete jo sidste gang, siger han.

Danish Crown meddelte i går, at de skal gennem en ny fyringsrunde, hvor 75 stillinger skal nedlægges i Ringsted, mens 275 skal nedlægges i Sæby i Nordjylland, hvor hele aftenholdet nedlægges.

»Siden efteråret 2020 og indtil for få uger siden har vi nærmest konstant haft flere slagteklare grise, end vi kunne nå at slagte. Nu ser billedet helt anderledes ud, og det gør ondt, at vi nu efter alt at dømme kommer til at tage afsked med omkring 350 dygtige medarbejdere,« sagde Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown, i går om årsagen til fyringsrunden.

I Danish Crown forklarer pressechef Jens Hansen, at det desværre er svært at ramme et tidspunkt, hvor alle er på arbejde, da man har over 9.000 medarbejdere.

»Vi meldte ud i går, at vi lukker aftenholdet i Sæby. Det er dem, der bliver allerhårdest ramt. Så dem prioriterede vi og tilrettelagde kommunikationen efter, hvornår de mødte på arbejde,« siger han.

»Vi kan desværre aldrig komme med en træls meddelelse, uden at vi kommer til at melde den ud, hvor nogle ikke er på arbejde.«

Han fortæller, at de tidligere har oplevet, at medarbejdere har lækket ting til medierne, kort efter informationsmøderne begynder.

»Så kommer der rygtehistorier i medierne om mulige afskedigelser i Danish Crown, og det er for os at se værre,« siger pressechef i Danish Crown, Jens Hansen.