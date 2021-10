Klimaforandringerne skaber tørke, storme og oversvømmelser.

Det har vi vist længe, men nu viser nye billeder, hvordan forskellige dele af verden – herunder København – vil se ud, hvis vi fortsætter ad den sti, vi allerede bevæger os på.

Billederne er et resultat af en ny undersøgelse fra Climate Central og viser de slående kontraster mellem den verden, vi kender i dag, og hvordan det potentielt kan se ud i fremtiden, hvis planeten varmes til 3 grader over de førindustrielle niveauer.

Træk i pilen på billedet og sammenlign Christiansborg i dag med, hvordan det potentielt ser ud i fremtiden

Aslak Grinsted, lektor i is-, klima- og geofysik ved Niels Bohr Institutet, bekræfter, at billederne viser et meget realistisk scenarie.

»Det er fuldstændig rigtigt, at der er den her langtidskonsekvens af en opvarmning, som for eksempel at havet vil fortsætte med at stige i rigtig mange århundreder,« fortæller han.

»Jeg synes, det er en god måde at vise, hvad vi kan forvente på meget lang sigt, og hvor stor forskel et par grader kan gøre for havniveaustigningen,« fortæller han og understreger, at det, vi ser på billederne, ligger langt ude i fremtiden.

Men ikke desto mindre er det et realistisk scenarie.

Verden er allerede omkring 1,2 grader varmere end præindustrielt niveau – for at undgå de mest alvorlige konsekvenser af klimakrisen bør temperaturerne holde sig under 1,5 grader.

»Og der er havet virkelig følsomt, selv små ændringer i temperaturen vil have en stor betydning,« fortæller Aslak Grinsted.

Billederne illustrerer, hvordan det – på lang sigt – kan ende med at se ud, hvis vi fortsætter ad det spor, vi er på, hvor vi allerede arbejder på at nedbringe CO 2 -udledningen og ender på 3 grader.

»At kunne nå ned på 1,5 grader kræver markant større reduktioner i udledninger. Det er virkelig en svær opgave. De 3 grader er, hvis alle lande overholder det, de lover,« siger Aslak Grinsted.

Herunder kan du se Rosenborg Slot i dag sammenlignet med, hvordan det potentielt ser ud i fremtiden