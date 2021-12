Det er ikke den 29-årige irske mand Peter, som politiet har fundet død i Rådhusparken torsdag.

Det oplyser Østjyllands Politi.

I et opslag på det Twitter skriver politiet, at der har floreret spekulationer om, hvorvidt den døde person i Rådhusparken skulle være den forvundne 29-årige irske mand Peter.

»Der florerer spekulationer om, hvorvidt den døde person er den 29-årige irske mand Peter, som forsvandt i Aarhus natten til søndag. Dette kan vi afvise.«

»Vi har dog fortsat ikke fået endeligt identificeret den døde mand i Rådhusparken, og vi arbejder fortsat på stedet,« skriver Østjyllands Politi.

Politiet har i flere timer haft Rådhusparken afspærret og lavet undersøgelser på stedet. Hundepatruljer har også søgt i parken.

Det er endnu usikkert, hvor længe manden har ligget i parken, eller hvad omstændighederne for dødsfaldet er. Det vides heller ikke, om der ligger kriminelle forhold bag dødsfaldet.

Politiet fik anmeldelsen om, at en død mand var fundet i Rådhusparken, omkring klokken 12 torsdag.

Østjyllands Politi afviser altså, at manden er den forsvundne 29-årige mand Peter fra Irland.

Peter forsvandt natten til søndag, efter han havde fået en fyraftensøl efter arbejde.

Onsdag oplyste Østjyllands Politi, at man ønsker at snakke med en cyklist, der skulle have set Peter ved Navitas på Aarhus Ø.

»Vi vil meget gerne i kontakt med cyklisten, da hans forklaring måske kan give os værdifuld information og hjælpe os med at indsnævre eftersøgningsområdet,« sagde vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen i forbindelse med efterlysningen af cyklisten.

