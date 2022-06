Lyt til artiklen

Lars fik et frygteligt opkald: ‘Vi vendte bilen med det samme’

Fredag morgen var administrerende direktør i Easy AgriCare Lars Sørensen egentlig på vej til Sønderjylland.

Men på vejen ringer hans telefon.

»Jeg fik at vide, at der var brand. Så vendte vi jo om med det samme og kørte tilbage,« siger han.

På trods af advarslen, var han dog ikke forberedt på det syn, der mødte ham

Der stod nemlig en kæmpe sky af sort røg op fra virksomhedens produktionsbygning, og flammerne var tydeligt brudt gennem taget.

»Det er virkelig ikke et sjovt syn. Jeg kunne jo med det samme se, at det var meget alvorligt,« siger han.

Branden brød ud lidt før klokken 08.00 fredag morgen og var altså i fuld flor, da Lars Sørensen kom tilbage til adressen på Østermøllevej ved Nykøbing Mors.

23 Brandfolk arbejder fredag eftermiddag stadig på at slukke en brand, der udbrød tidligt samme morgen. Foto: Byrd / Jean Nonboe

»Jeg prøvede at danne mig et overblik så hurtigt som muligt. Men det var svært. Det er stadig svært,« fortæller han fredag eftermiddag til B.T.

Easy AgriCare laver strøelse, som man bruger i stalde. Og det var altså bygningen, hvor strøelsen bliver produceret, som flammerne slugte lidt efter lidt.

Ud på eftermiddagen var der ikke meget tilbage.

»Bygningen er jo brændt ned. Det er den største del af vores produktionsapparat, så vi er lidt usikre på, hvad der skal ske nu.«

Fredag eftermiddag arbejdede brandfolkene på at fjerne det tag, der ikke var styrtet sammen, så de kunne komme ind og slukke de sidste flammer og gløder.

Ud over bygningen i det nordjyske har virksomheden også produktion i Løgumkloster, Skærbæk og Polen. Men fabrikken på Mors var altså den klart største.

»Vi arbejder på at finde løsninger og håber at kunne få en produktion i gang igen så hurtigt som muligt. Men jeg har ikke overblik over omfanget af konsekvenserne på nuværende tidspunkt,« siger Lars Sørensen.

Han er heller ikke sikker på, hvad der skal ske med de mennesker, som normalt arbejder på fabrikken, og som altså ikke har nogen fysisk arbejdsplads længere.

»Jeg håber, vi kan melde noget mere ud efter pinsen. Lige nu glæder jeg mig bare over, at ingen kom noget til,« siger han.

Det var et besværligt og tidskrævende arbejde at komme branden til livs, fortæller indsatsleder Jesper Madsen.

Folk var allerede begyndt at møde ind, da branden brød ud – en brand, som teknikerne stadig mangler at finde en endegyldig forklaring på, men som ifølge direktøren selv er startet i fabrikkens smedeafdeling.

»Dem, der var her, var selvfølgelig chokerede, og det har vi prøvet at tage os af i løbet af dagen,« siger Lars Sørensen.

Der var i løbet af dagen mere end 30 brandfolk fra flere stationer, der arbejdede på at slukke flammerne. Sidst på eftermiddagen fredag var en del sendt hjem, og det værste var overstået.

»Men vi kommer til at have en brandvagt på stedet natten over,« sagde Jesper Madsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, fredag til B.T.