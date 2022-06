Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Konflikten har været 10 år undervejs.

Og nu er tålmodigheden brugt op.

Fagforeningen 3F er klar til at give kendissernes foretrukne tilholdssteds i Skagen – Ruths Hotel – det røde kort midt i højsæsonen.

»Vi ønsker ikke en konflikt. Men hvis ikke vi finder en løsning snart, så er vi klar til at trække vores medlemmer ud af hotellet midt i juli,« siger Finn Jenne, formand for 3F frederikshavn.

Ruths Hotel er som regel liv og glade dage i sommermånederne. Men kort før højsæsonen lurer en konflikt. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Ruths Hotel er som regel liv og glade dage i sommermånederne. Men kort før højsæsonen lurer en konflikt. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Ikke nok med det, så er fagforeningen også klar med sympatistrejker.

»Hotellets leverandører og andre kan blive omfattet af den her konflikt. Men jeg håber, vi kan nå til enighed,« siger Finn Jenne, som dog har lidt svært ved at forestille sig, at den ambition lykkes.

»Jeg ved ærlig talt ikke, hvad problemet er. Vi har haft løbende dialog med Ruths Hotel i 10 år og haft mange gode møder. Men hver gang er der lige et eller andet, som gør, at de ikke vil skrive under på overenskomsten,« siger han.

Foreningen har i løbet af foråret modtaget 12–14 henvendelser fra ansatte på Ruths Hotel, og det er altså på den baggrund, at de igen er gået intensivt ind i forhandlingerne om en overenskomst.

»Det er særligt lønnen, vi hører om. Medarbejdere får 3-6000 kroner mindre om måneden, end hvis de havde været omfattet af overenskomst, og der er heller ikke løn under sygdom og barsel,« siger Finn Jenne.

De konkrete punkter vil CEO på Ruths Hotel, Tom Boye, ikke kommentere på.

Han vil heller ikke kommentere på, hvad stridspunkterne mellem hotellet og fagforeningen er på nuværende tidspunkt.

»Det tjener ikke noget formål, at jeg går ind i de detaljer her, så det ønsker jeg ikke,« siger han til B.T, og forklarer samtidig, at hotellet ikke har en plan for, hvordan de skal undgå, at konflikten eskalerer.

Det er blandt andet de ufaglærte tjenere, som er en del af holdet på Ruths Hotel i højsæsonen, som har skabt udfordringer mellem 3F og hotellet. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Det er blandt andet de ufaglærte tjenere, som er en del af holdet på Ruths Hotel i højsæsonen, som har skabt udfordringer mellem 3F og hotellet. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»I talende stund ved jeg ikke, hvad vi gør,« siger Tom Boye.

Han understreger dog, at hotellet har en ambition om at tiltræde overenskomsten, men at der altså er en række punkter, hvor parterne ikke er nået til enighed. Punkter, som han altså ikke vil kaste lys over.

I en skriftlig redegørelse af forløbet fremhæver hotellet dog, at der er brug for fleksibilitet omkring højsæsonen, hvor der også er behov for ufaglært arbejdskraft, som skal aflønnes herefter.

De punkter er dog blevet diskuteret, hvis man spørger Finn Jenne.

»Der mener jeg, at vi har fundet løsninger og er nået til enighed. Derfor kan jeg mistænke, at det handler om noget andet.«

»Nemlig at man gerne ud ad til vil signalere, at man arbejder på en overenskomst, mens man i virkeligheden ikke har ambitioner om at nå i mål,«

Den udlægning er ifølge Tom Boye forkert.