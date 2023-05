Martin Byrial faldt for Tonje Norheim, da de var ganske unge. Med en stormende forelskelse, en fælles passion for musik og en lang liste af drømme så parrets fremtid lys ud.

I stedet blev det langsomt mørkt. Martin Byrials kæreste blev ramt af en invaliderende sygdom, og drømmene blev skiftet ud med medicin, lidelse og en forgæves rejse mod at få hjælp i det danske sundhedsvæsen.

Lørdag vil den 37-årige komponist Martin Byrial råbe sundhedsvæsenet op – og ikke mindst give andre som Tonje Norheim et håb gennem det, han er bedst til.

Musikken.

Martin Byrial vil give mennesker med kronisk sygdom et håb gennem musikken. Foto: Martin Byrial

»Jeg har komponeret en koncert til mennesker med kroniske sygdomme, der ligger ude i skyggerne. Dem, der ser livet forsvinde og mærker hvert eneste sekund af tiden, der går,« siger Byrial.

Koncerten er komponeret ud fra 70 skæbnefortællinger fra kronisk syge mennesker, som Martin Byrial har været i kontakt med. Musikken skal forsøge at bevæge sig ind og ud af det mørke, mennesker med komplekse sygdomme ofte oplever, forklarer han.

»Men der kommer et håb til sidst. En insisteren på, at vi skal igennem det her – uanset, hvor håbløst det må se ud. Det er det, musikken kan.«

Ud af de 70 skæbner, koncerten er baseret på, indgår også Byrials egen kærlighed, Tonje Norheim.

Faktaboks: ME/CFS (Myalgisk Encephalomyelitis) ME/CFS er ifølge internationale retningslinjer og WHO »en alvorlig, neurologisk sygdom«. ​Det anslås, at cirka 15.-20.000 lider af ME/CFS i Danmark.

Sygdommen udløses i cirka 80 procent af tilfældene efter en alvorlig infektion eller virus.

Symptomerne på ME/CFS kan være invaliderende udmattelse, besvimelser, svimmelhed, overfølsomhed over for lyd og lys, hormonforstyrrelser og smerter.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen gradueret træning og kognitiv adfærdsterapi som en del af behandlingen for patienter med ME/CFS på centre for funktionelle lidelser ud fra en samling af videnskabelige artikler og studier, oplyser de.

Internationale sundhedsorganer som NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) fraråder i en rapport fra 2021 den danske model. Kilde: me-foreningen.dk, WHO, NICE

Tonje Norheim har sygdommen ME/CFS. En sygdom, der ifølge blandt andet WHO og internationale retningslinjer er en alvorlig kronisk sygdom, der rammer nerve-, immun- og hormonsystemet. I Danmark anser man derimod ME/CFS som en såkaldt funktionel lidelse, der skal behandles med gradueret træning og terapi.

En behandling, de internationale sundhedsorganer, professorer, politikere og ikke mindst patienterne selv mener er direkte til skade for personer med sygdommen.

»Hun blev syg, ligesom hun skulle til at begynde sit liv. Hun lider døgnet rundt. Det er virkelig et voldsomt indgreb i ens liv, og jeg ønsker det ikke for nogen,« siger Martin Byrial.

»Men jeg ville stadig falde pladask for hende, hvis jeg mødte hende i dag. Hun er udmattet, men håbefuld – og heldigvis har vi musikken, som giver os kræfter til at kæmpe videre.«

Tonje Norheim har modtaget virksomme behandlinger i udlandet flere gange, men omkostningerne til at vedligeholde forbedringen er for store. Foto: Martin Byrial

I syv år har parret kæmpet med det danske sundhedsvæsen for at få det liv – og ikke mindst den karriere, Tonje Norheim var i gang med at skabe som både komponist og producer, tilbage.

Men undervejs fandt de ud af, at der ikke var hjælp at hente til hendes komplekse sygdom.

»Det var et stort chok at tage hende med ind i det danske sundhedsvæsen. Jeg står med det mest vidunderlige menneske på planeten, og ingen vil hjælpe,« fortæller Martin Byrial.

»Sådan ved jeg, mange med komplekse og sjældne sygdomme har det i Danmark.«

Artikelserie: 'Patienterne i mørket' Her kan du læse artiklerne i serien om landets ME/CFS-patienter: 1. Nanna lider af sjælden sygdom: 'Det eneste jeg vil, er at flyve med mine veninder' 2. Syge patienter 'tager deres eget liv' – alligevel trodser Sundhedsstyrelsen politisk beslutning 3. Marie Louise ligger i sengen 24 timer i døgnet: 'Man nægter at lytte til patienterne' 4. Pia fik invaliderende sygdom efter corona: 'På en god dag har jeg en time, hvor jeg kan være mor for mine drenge' 5. Professor med hård kritik: 'De bliver svigtet af systemet' 6. Eline fik trist bivirkning af sygdom: ‘Spærret inde i ensomhed’ 7. Politiker raser over Magnus Heunicke: ‘Der er intet sket, og patienterne lider' 8. Fra smilende gymnast til kronisk syg: 'Jeg føler mig fanget i en krop på 95 år' 9. Sundhedsstyrelsen afviser patienters oplevelse: 'Det er simpelthen ikke rigtigt' 10. Forældre svigtes i sundhedsvæsenet: 'De tror ikke på vores børns sygdom' 11. Bendt gik fra overlæge til svigtet patient: 'Det er noget forbandet svineri' 12. Ny forskning bekræfter danske patienters grædende opråb: 'Kan ikke beskrives som noget andet end overgreb' 13. Henrik kører desperate patienter til Köln: 'De får ingen hjælp i Danmark' 14. Patient brugte sine sidste kræfter på at samle penge ind til forskning: 'Nu kan pengene så bruges på hendes egen obduktion'

B.T. har gennem de seneste seks måneder været i kontakt med mere end 200 patienter og pårørende til sygdommen ME/CFS. Alle patienter, der ligger i mørket – og ligesom det er tilfældet for Martin Byrial og Tonje Norheim, ikke mener, de får hjælp i det danske sundhedsvæsen.

B.T. har løbende og gennem et halvt år konfronteret Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet med kritikken. B.T. har hverken modtaget svar fra daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) eller nuværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) på B.T.s spørgsmål.

For Martin Byrial og Tonje Norheim har oplevelsen i det danske sundhedsvæsen betydet, at de må tage til udlandet for at få livreddende behandlinger.

»Før eller siden må Danmark give efter og følge udlandet. Det er i hvert fald vores håb, for det er ubeskriveligt hårdt selv at skulle finde frem til – og finansiere behandlingsmuligheder. Vi har heldigvis modtaget en uvurderlig hjælp fra private, som indtil videre har gjort det muligt. Det er vi evigt taknemmelige for,« siger Byrial.

Lørdag vil Martin Byrial gøre sit for at sætte lys på de mennesker, der ligger i mørket – herunder den, han elsker mest. Til koncerten har han derfor inviteret både politikere, biskopper, læger, pårørende og ikke mindst patienter.

»Jeg håber, at koncerten kan bringe os tættere sammen på kryds og tværs i stedet for at skille os ad,« siger han.

'The Gratitude Concert' bliver opført i aften i Musikkens Hus i Aalborg.