Nærkontakt har i lange perioder været bandlyst.

Men nu lader det til, at de nordjyske unge igen danser kind mod kind.

Desværre har det en uheldig sidegevinst.

Fnat.

Ifølge flere kilder, som Nordjyske har talt med, oplever apotekerne et øget salg af både cremer og tabletter til bekæmpelse af fnatmiderne.

»Alt peger på, at der stadig er en større smittekæde i gang. Vi har flere kunder hver dag, der køber midler mod fnat,« fortæller apoteker Jytte Vinther Klarskov, Thisted Løve Apotek, til mediet.

Og når man ser på, hvordan fnat spreder sig, er det ikke så mærkeligt, at det især er de unge, der er ramt. For fester, højskoler, efterskoler og festivaler, er på mange måder ideelle steder for fnatmiden at finde sine ofre.

Miden, som lever under huden, hvor den gnaver gange og lægger æg, spreder sig nemlig ved nærkontakt.

Det kan være filmhygge under dynen på et efterskoleværelse, en hed nat efter en god fest, eller når man går kold i en sovepose efter at have danset løs foran en festival scene.

Fnatmiden smitter ved nærkontakt. Det kan være seksuelt, men behøver ikke at være det. Foto: Henning Bagger Vis mere Fnatmiden smitter ved nærkontakt. Det kan være seksuelt, men behøver ikke at være det. Foto: Henning Bagger

Miden kan også overleve 3–4 dage i sengetøj, så man kan altså også blive smittet, hvis man lægger sig til rette i en værelseskammerats seng, og den værelseskammerat allerede er ramt.

Det gode ved fnat er, at man sjældent er i tvivl om, hvorvidt man er hjemsted for den lille mide.

Miderne giver nemlig en intens kløe – særligt om natten – og typisk også hævelser og blærer.

Når det alligevel er muligt for fnat at sprede sig som en steppebrand blandt de nordjyske unge, hænger det sandsynligvis sammen med, at det er pinligt at fortælle andre, at man er smittet.

Og så risikerer man, at selvom man selv er gået i behandling, så er de klø-fri dage en kort fornøjelse. Hvis alle andre stadig er plaget, så spreder miderne sig bare igen og igen.

Det er altså helt afgørende, at man informerer alle omkring sig, og koordineret behandlingen, hvis smittekæderne skal til livs.

Fnat behandles med creme eller tabletter. Tøj, sengetøj og håndklæder skal vaskes på 60 grader, når man starter behandling, for at fjerne eventuelt overlevende mider.