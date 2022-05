Adskillige danske landmænd har i den seneste tid haft besøg af langfingrede, ubudne gæster.

Hos Nordjyllands Politi er anmeldelserne om tyverier af værdifyldt GPS-udstyr fra landbrugsmaskiner nemlig væltet ind, og derfor har har politikredsen nu valgt at advare andre landmænd og maskinstationer i området.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Det er desværre noget, vi har set før – særligt i foråret og efteråret. Konkret har vi fået anmeldelser fra Aabybro, Vadum og Vrå, men vi ved af erfaring, at disse gerningsmænd er meget mobile, så vores opfordring til alle landmænd og maskinstationer i hele politikredsen er: Sørg for at sikre jeres GPS-udstyr mod tyveri,« råder efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Niels Kronborg fra Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at politiet er klar over, at det kan være problematisk og dyrt for landmændene, hvis udstyret havner i de forkertes hænder.

»Derfor ser vi også med stor alvor på de her tyverier, og vi er i gang med at efterforske på sagerne, så vi kan få lokaliseret gerningsmændene og få dem stillet til ansvar,« udtaler han i forlængelse af de mange anmeldelser, der har været på det seneste.

Nordjyllands Politi understreger derfor, at det er på den baggrund, at de nu går ud med en opfordring til andre landmænd, således man kan forebygge mod besøg af de udbudne GPS-gæster.

Og det er da heller ikke kun hos Nordjyllands Politi, at anmeldelser om GPS-tyverier er tikket ind.

Hos de midt- og vestjyske landmænd har tyveknægtene nemlig ligeledes været på spil i den forgangne uge, skriver TV Midtvest.

På to ejendomme nær Ringkøbing blev der natten til tirsdag blevet stjålet udstyr for samlet 650.000 kroner, oplyser Martin Bjerg fra lokalpolitiet i Ringkøbing til mediet.

Derfor opfordrer Martin Bjerg da også til, at landmændene opsætter videoovervågning eller afmonterer det værdifulde udstyr efter endt arbejde.