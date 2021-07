Du har lige købt en helt ny sofa. Du pakker den ud og samler den, men da du ser den, fortryder du købet.

Forestil dig så, at du to dage senere kører den direkte på lossepladsen. For mange lyder det som et helt absurd spild.

Alligevel er det fast praksis i den hæderkronede danske møbelkæde Jysk.

B.T. har fået indsigt i interne instruktioner til medarbejdere i kundeservice hos Jysk. Dokumenterne afslører, at medarbejderne instrueres i, at alle møbler under 2.500 kroner i værdi, som har været ude hos en kunde, skal skrottes i stedet for at tages retur.

Det er jo pinligt at skulle have den her samtale med dig Rune Jungberg Pedersen, CSR-direktør i Jysk

Det står i stærk kontrast til de mange løfter om fokus på bæredygtighed og miljø, som Jysk bryster sig af på sin hjemmeside.

Jysk har i dag har over 3.000 butikker på verdensplan og webshops i 51 lande samt en omsætning på 30,4 milliarder kroner.

Med så stor en produktion og så stort et salg følger ansvar i en verden, hvor klimadagsordenen er en af de vigtigste. Det giver virksomheden selv udtryk for på hjemmesiden:

'I Jysk har vi generelt fokus på miljø og brug af ressourcer, når vi træffer beslutninger. Vi arbejder på at mindske vores forbrug af energi og udledning af CO2, hvor vi kan.'

Men ét sted er der altså et stort hul i klimabevidstheden. Møbler uden slitage, fejl eller brugsspor ender nemlig direkte i skraldespanden.

For at finde ud af, om nye varer rent faktisk bliver smidt ud, har B.T. handlet på www.jysk.dk. Vi bestilte sofaen 'EGENSE' til 1.999 kroner.

I 2018 lavede Jysk deres returregler om, så der er ubegrænset returret uden tidsbegrænsning. Man kan derfor til hver en tid fortryde sit køb og få sine penge tilbage. Om du får det fulde beløb retur, afhænger af varens stand.

To dage efter sofaen var blevet leveret, blev Jysks kundeservice kontaktet med beskeden om, at købet var fortrudt. Efter at have sendt billeder af sofaens stand, skrev en kundeservicemedarbejder:

Det var en sofa i perfekt stand, som Jysk modtog billeder af, inden de bad B.T.s journalist skrotte den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Det var en sofa i perfekt stand, som Jysk modtog billeder af, inden de bad B.T.s journalist skrotte den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

'Jeg har nu lavet en kreditering, så du får dine penge retur. Hvis du har mulighed for at skrotte sofaen selv, må du gerne det.'

Også i den efterfølgende telefonsamtale, hvor afhentningen af sofaen skulle aftales, bekræftede kundeservicemedarbejderen, at den bare kunne smides ud:

»Du kan egentlig gøre med den, hvad du vil. Hvis du har mulighed for at skrotte den selv, kan du gøre det,« lød det fra medarbejderen, som også bekræftede, at den ikke kunne sælges igen.

På Jysks Facebook-side undrer en kunde sig også over Jysks håndtering af returvarer, hvor han skriver:

'Hvordan kan det være, at I modtager varen i vareudleveringen og kører 100 kilo materiale direkte i affaldscontaineren?'

B.T. har været i kontakt med Henrik Stryhn, som har skrevet kommentaren. Han fortæller, at han blev bedt om at læsse et helt nyt skab, som stadig var i emballage, af ved en container, og han overværede derefter, at skabet blev smidt ud.

Problematikken er dog en generel udfordring i branchen.

I en rapport fra 2017 fra Det Europæiske Miljøbureau, som er en sammenslutning af 140 miljøorganisationer, estimeres det, at den europæiske møbelbranche hvert år bortskaffer ti millioner ton møbler, hvoraf 80-90 procent sendes til forbrænding eller på lossepladsen.

Kun cirka ti procent genanvendes, og meget få møbler istandsættes eller genbruges.

For Michael Søgaard Jørgensen, der er lektor i Bæredygtigt Innovation ved Aalborg Universitet, er konklusionen klar: »Det er til enhver tid vigtigt at give et møbel så lang levetid som muligt, ved at det enten er god kvalitet, eller ved at eventuelle returvarer doneres eller sælges igen.«

Klimabelastningen for en sofa afhænger af materialerne.

Den store belastning er produktionen af råvarerne (træ, stof, skum, metal), som bruges til møblet, transporten af råvarerne og den efterfølgende produktion af selve møblet. Det udgør mindst 90 procent af den samlede klimabelastning for et møbel, hvor for eksempel transporten af det færdige møbel ud til kunden betyder meget lidt.

Jysk har i dag har over 3.000 butikker på verdensplan og webshops i 51 lande samt en omsætning på 30,4 milliarder kroner. Foto: Henning Bagger Vis mere Jysk har i dag har over 3.000 butikker på verdensplan og webshops i 51 lande samt en omsætning på 30,4 milliarder kroner. Foto: Henning Bagger

For at give et indblik i, hvor meget produktionen af en sofa belaster klimaet, viser en undersøgelse, at en sofa betrukket med stof har en klimabelastning, der svarer til belastningen fra produktionen af cirka 25 kilo svinekød eller cirka 800 kørte kilometer i en personbil.

Jysk har taget en række grønne initiativer, blandt andet brug af træ fra bæredygtigt skovbrug og brug af bæredygtigt bomuld. Derudover investerede virksomheden sidste år en milliard kroner i grøn energi.

Kan man kompensere så meget på andre områder klimamæssigt, at man kan forsvare at skrotte helt nye møbler?

»Nej, det synes jeg ikke. Med den alvor, som klimaproblemerne har, har vi brug for alle bække små, så jeg synes, at det bliver et dårligt argument. I virkeligheden har vi brug for, at Jysk både gør det, de allerede gør, plus at produkterne lever længere,« siger lektor Michael Søgaard Jørgensen og uddyber:

»For mig at se må det være et økonomisk incitament, fordi miljømæssigt vil det være mest fornuftigt at tage møblet tilbage og få det i omløb igen.«

Det kom meget bag på Jysks CSR-direktør, Rune Jungberg Pedersen, at Jysk skrotter helt nye møbler. Foto: Jysk Vis mere Det kom meget bag på Jysks CSR-direktør, Rune Jungberg Pedersen, at Jysk skrotter helt nye møbler. Foto: Jysk

Hos Jysk lægger kommunikations- og CSR-direktør Rune Jungberg Pedersen sig fladt ned og indrømmer, at skrotningen af nye møbler er fast praksis.

En praksis, som Jysk nu omgående vil stoppe.

»Den procedure, der har været gældende for reklamationer, har også omfattet de sager, hvor kunden har fortrudt et køb. Det har været en forkert beslutning. Det er jo pinligt at skulle have den her samtale med dig, men jeg må jo sige, at det er god journalistik og knap så godt lavet fra Jysks side.«

Han vil nu gå i gang med at undersøge, om det også er praksis i de 51 lande, hvor Jysk har butikker.