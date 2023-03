Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I et direkte interview åbner prins Harry for de mange problemer, der har været i den britiske kongefamilie.

Interviewet blev lørdag livestreamet med forfatteren Dr. Gabor Maté som interviewer, og her sætter prins Harry ord på sin egen rolle i familien og relationen til sin mor, prinsesse Diana.

»Jeg har helt sikkert følt, at jeg gennem mit liv i mine yngre år har følt mig lidt anderledes end resten af ​​min familie. Jeg havde det mærkeligt med at være i den kasse, og jeg ved, at min mor havde det på samme måde, så det giver mening for mig.«

»Det gav ikke mening på det tidspunkt, hvor jeg følte, at min krop var indenfor, men mit hoved var ude, og nogle gange var det omvendt.«

Under udsendelsen bliver prinsen diagnosticeret af Dr. Maté ud fra, hvad han har læst og talt med prinsen om. De diagnoser, han modtager, omfatter ADD, ptsd, angst og depression, skriver TMZ.

Ydermere begrunder Maté diagnosen med, hvad prinsen har oplevet i sin barndom – med sin mors, prinsesse Dianas, død som hovedfaktoren.

Prins Harry erkender under live-udsendelsen, at han tidligere er blevet diagnosticeret med ptsd af sin personlige terapeut. Samtidig taler han også om sin frygt forud for at gå i terapi.

»En af de ting, jeg var mest bange for, var at miste de følelser, jeg havde for min mor. Jeg troede, at hvis jeg gik i terapi, ville det slå mig ihjel, og at jeg ville miste alt, hvad jeg havde tilbage, men det viser sig, at det ikke var tilfældet. Jeg mistede ikke mine følelser, men det var det modsatte.«

Prinsen fortæller også, at marijuana, også kendt som cannabis, 'virkelig hjalp' ham mentalt.

Han siger, at det at tage kokain 'intet gjorde' for ham, men tilføjede:

»Marihuana er anderledes, det hjalp mig faktisk virkelig.«