Lige som man troede, at der ville komme lidt ro om prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan, op til kong Charles kroning, så er en ny familiestrid brudt ud.

I et interview som angiveligt er det 'sidste nogensinde', afslører hendes far, Thomas Markle, hvor betændt forholdet mellem far og datter er. Og han benytter lejligheden til at kaste nye beskyldninger mod sin datter.

Fire år. Så længe siden er det angiveligt, at hertuginde Meghan sidst har ringet til sin far, Thomas Markle.

Det fortæller hertugindens 78-årige far i det australske nyhedsprogram 7 News Spotlight ifølge Independent.

I interviewet som han kalder sit 'sidste nogensinde' udtaler Thomas Markle, at han ikke vil lade Meghan begrave ham, mens han stadig er i live.

Forholdet mellem hertuginden og hendes far har offentligt været ekstremt dårligt, siden det blev kendt, at Thomas Markle op til prins Harry og Meghan Markles bryllup i 2018 tog imod penge for at lade sig fotografere, hvor han foregav at gøre sig klar til brylluppet.

Fupnummeret blev afsløret og ramte forsiderne, hvilket efterfølgende fik faren til at melde afbud til brylluppet, hvor han ellers skulle følge Meghan op ad kirkegulvet.

Helt frem til 11. time vidste man ikke, om Thomas Markle, der angiveligt også fik et hjerteanfald, ville komme til brylluppet. Det endte med, at Meghan Markles mor, Doria, og kong Charles (der dengang var prins) fulgte bruden op til brudgommen.

Siden da har der været kastet mange skyts i medierne fra familien Markle – især fra Thomas Markles side.

Og nu gør han det altså igen. I det nye interview fortæller han blandt andet, at han fik et nyt hjerteanfald i 2022, og at han er skuffet over, at Meghan ikke kontaktede ham.

Og hun er yderligere skuffet over, at prins Harry i sin bog 'Reserven' skrev, at Meghan sørgede over tabet af sin far.

»Først dræbte hun mig, og så sørgede hun,« lød det bitter fra faren, der tilføjede:

»Jeg nægter at lade mig begrave af hende.«

Selvom far og datter ikke længere er på talefod, så håber Thomas Markle dog alligevel, at de en dag bliver forsonet, siger han i interviewet, hvor han også tilføjer, at han fortryder, at han fortryder, at han lavede fupnummeret med paparazzi billederne, og at han lækkede en del af Meghans brev til ham til et medie.