Han har kun været konge i lidt over et halvt år. Men alligevel har den britiske kong Charles alligevel formået at markere sig nok til at komme på en fornem liste.

Som eneste kongelige er han nemlig i år med på Time Magazines kendte liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer.

Og her figurerer den britiske konge blandt navne som den amerikanske præsident Joe Biden, den ukrainske præsidentfrue Olena Zelenska, erhvervsmanden Elon Musk, sangerinden Beyonce, skuespilleren Colin Farrell og mange andre.

De 100 personer er opdelt i forskellige kategorier, og her er kong Charles sat ind under 'ikoner' og altså ikke ‘verdensledere’, hvor præsidenter og blandt andre den danske EU-kommissær Margrethe Vestager er med.

Kong Charles og dronningegemalinde Camilla.

Til hver af de 100 personer på listen er der skrevet et lille portræt, og det er chefredaktøren for den britiske udgave af Vogue, Edward Enninful, der har skrevet om Storbritanniens nye konge.

Her roser han blandt andet kongen for sit store engagement i det sociale arbejde gennem sin fond, Prince’s Trust, som han skabte, mens han var prins.

Enninful voksede selv op i den knap så mondæne vestlige del af London, og beskriver, at han som dreng aldrig troede, at kongehuset ville have en betydning for ham.

»Hvad ville det have at gøre med unge, sorte drenge i Ladbroke Grove? Meget mere end jeg havde kendskab til, viste det sig,« skriver han og fortæller, hvordan han siden har fundet ud af, at kongens fond har gjort virkelig meget for velgørenhed og for at støtte dem, der har dårlige kår.

Det går godt for kong Charles. Ud over, at han snart skal krones, så er han også kommet med på Times Magazines liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer.

Siden blev Enninful selv ambassadør for Prince's Trust, og det har giver ham god mulighed for at lære kongen bedre at kende.

»Som person er kongen ikke altid, som folk forventer, han er. Han er charmerende, sjov, social, selvsikker og med en venlighed, der altid forsøger at få folk til at følge sig god tilpas,« skriver han videre.

Selvom monarkiet ifølge Enninful ikke er perfekt, så mener han, at Charles er en konge, der forstår, at traditioner er vigtige, men at det også er vigtigt at udvikle sig med tiden.