»Venstre er blevet magtsyge. De ville have borgmesterposten for enhver pris, og så tager de pludselig røven på alle ved at forhandle med rød blok.«

Morten Brendstrup er ikke i tvivl, når han skal sætte ord på den manøvre, som Venstre foretog sig i hans kommune, Gribskov, natten til onsdag.

For bedst som det så ud til, at De Konservative og deres spidskandidat, Trine Egetved, med en markant fremgang ville nuppe borgmesterposten i Gribskov Kommune, lavede Venstre pludselig en U-vending.

I løbet af natten gik Venstre pludselig i forhandlinger med rød blok, og det resulterede i, at Venstres spidskandidat, Bent Hansen, fremover kan kalde sig borgmester.

»Det er borgerne selvfølgelig sure over. De Konservative får et kanon valg og går markant frem, mens både Venstre og Nyt Gribskov går tilbage. Venstre gik til valg på, at de ville have et blåt byråd, men nu har de svigtet,« siger Morten Brendstrup videre.

Skuffelsen fik ham til onsdag klokken 16 at oprette Facebook-gruppen med navnet 'Gribskov – Lyt til borgerne'. Fire timer senere havde gruppen ifølge Morten Brendstrup 1.200 medlemmer, og i skrivende stund er den oppe på 1.600 medlemmer.

Fælles for en stor del af gruppens medlemmer er utilfredsheden over, at det ikke blev et »blåt« styre, der sidder på magten i kommunen, når De Konservative blev Gribskovs hele store stemmesluger med 22,8 procent af stemmerne, mens Venstre fik 19,2 procent af stemmerne.

»Så nu planlægger vi en demonstration foran rådhuset på mandag, hvor vi vil holde nogle taler.«

Morten Brendstrup har oprettet en Facebook-gruppe for utilfredse borgere i Gribskov. På bare 16 timer har 1.500 meldt sig ind i gruppen. Vis mere Morten Brendstrup har oprettet en Facebook-gruppe for utilfredse borgere i Gribskov. På bare 16 timer har 1.500 meldt sig ind i gruppen.

Er det ikke præmissen for et kommunalvalg, at partierne kan forhandle om borgmesterposten?

»Jo, det er præmissen, men Bent Hansen er gået til valg på, at vi skal have et blåt byråd, og så stemmer vælgerne selvfølgelig også ud fra det, men nu føler jeg mig bare ført bag lyset,« siger Morten Brendstrup, der ved tirsdagens valg stemte på De Konservative, men som tidligere har stemt Venstre..

Venstres U-vending på valgnatten skuffede også De Konservatives spidskandidat, Trine Egetved. I et interview med Netavisen Gribskov, umiddelbart efter forhandlingerne var afsluttet, gjorde hun det klart, at borgerne i Gribskov ikke havde fået det, de havde stemt på.

»Man skal lytte til borgerne, og jeg fik næsten tre gange så mange personlige stemmer som Bent Hansen, så borgerne har tydeligt sagt, de vil have et blåt flertal. Og når man har et valgforbund, som vi har lavet, så peger man på det største parti. Det har Venstre ikke valgt, og de er på den måde i høj grad med til at øge den politikerlede, der allerede er her,« sagde hun til avisen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den nye Venstre-borgmester, Bent Hansen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.