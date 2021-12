Det er kun et par uger siden, han blev genvalgt til Københavns Borgerrepræsentation, men nu vil han helst være fri.

Alternativets gruppeformand i København, Kim Hjerrild, har søgt om at blive fritaget for sin plads i Borgerrepræsentationen og videregive den til partifællen Christina Olumeko. Det skriver Berlingske.

I første gang omgang kunne man fristes til at tro, at Hjerrild blot ville imødekomme vælgerne på baggrund af en teknisk fejl forårsaget af partiet.

Alternativet havde nemlig fejlagtigt registreret sig som listeopstillet parti til kommunalvalget og ikke sideopstillede.

Det medførte blandt andet, at Kim Hjerrild blev valgt ind via sin høje placering på Alternativets liste, selvom Christina Olumeko modtog næsten dobbelt så mange personlige stemmer som ham.

Det viser sig dog, at Kim Hjerrild overvejende blot er mere interesseret i at varetage sit arbejde i stedet for sit mandat i byrådet.

»Jeg har ikke noget imod at give pladsen til Christina Olumeko, men argumentet er de arbejdsmæssige forhold. Det er det primære argument. Som tingene udvikler sig her, kan jeg gøre en større forskel ved at bruge min fulde arbejdskapacitet på at fremme grøn og cirkulær omstilling i små og mellemstore virksomheder,« siger Kim Hjerrild til Berlingske.

Kim Hjerrild blev ellers forud for sin udtalelse i Berlingske kaldt en 'hædersmand' af Alternativets folketingsmedlem Torsten Gejl.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Kim Hjerrilds fritagelse 2. december.