Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dansk Folkepartis lokalbestyrelse består nu kun af én mand.

Resten har nemlig torsdag forladt, hvad de ser som en synkende skude.

»Vi tror ikke længere på, at partiet kan rejse sig. Vi havde et møde i aftes, hvor jeg kiggede på de andre og sagde, at jeg ikke længere kunne stå inde for, hvad de lavede derover på Christiansborg.«

»Det kunne flere andre så heller ikke,« siger forhenværende formand i lokalbestyrelsen Tommy Degn.

Og de fire bestyrelsesmedlemmer er ikke de eneste, der i de seneste dage har forladt partiet. 12 medlemmer har også smidt håndklædet i ringen.

»Den måde, man gik på fjernsyn på valgaftenen og talte om, at Kristian Thulesen Dahl ikke kom til partiets valgfest, det var dråben for mange,« siger Tommy Degn.

Igen var partiet nemlig i pressen for alt andet end politik, og det var Tommy Degn og de andre tidligere bestyrelsesmedlemmer godt trætte af.

»Politikken fejler jo ikke noget. Men det har nået et punkt, hvor det slet ikke er politik, det handler om. Hver gang jeg taler Dansk Folkeparti, så bliver det en snak om den her splid og fnidder,« siger Tommy Degn.

»Det er jo pinligt.«

Lokalforeningen støttede Martin Henriksen under formandsvalgkampen. Men det er altså ikke nag over nederlaget, som nu har fået dem til at forlade partiet, hvis man skal tro Tommy Degn.

»Vi har af selvsamme grund holdt os lidt i baggrunden og forsøgt at give arbejdsro til, at Morten kunne få styr på partiet. Men det er ikke sket.«

Foreningen har ifølge dem selv taget kritikken op på formandsmøder i partiet, men siden formandsvalgkampen, har de ikke hørt meget fra ledelsen.

»Dengang ringede de meget. Men ellers er det først nu, vi har hørt fra dem,« siger Tommy Degn.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.