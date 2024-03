Denne uge i dansk politik har blandt andet budt på en meget opsigtsvækkende fyring, og så har det mest erfarne folketingsmedlem på Christiansborg mødt op til en politisk forhandling, som vedkommende ikke var inviteret til.

Du læste rigtigt. Ugens taber er Alex Vanopslagh.

Hvordan kan det hænge sammen?

Liberal Alliance nyder jo historisk succes. Alene i denne uge fik det liberale parti en historisk god måling i Megafon på hele 15,6 %.

I målingen er Liberal Alliance folketingets andet største parti. Der er endda kun 3 % procentpoint op til folketingets største parti – Socialdemokratiet.

Liberal Alliance er i målingen desuden mere end dobbelt så store som Venstre og tre gange større end det konservative folkeparti.

Det er jo vildt.

Men torsdag kom det frem, at Liberal Alliance har fyret partiets kampagnechef, Mads Korsholm.

Ham kender de fleste danskere nok ikke, men han har været en helt central brik i Liberal Alliances succes de seneste år.

Han har stået bag Liberal Alliances succesfulde kampagne i valgkampen 'Du kan godt', og ikke mindst Vanopslaghs rejsende politiske talkshow 'Alex og ansvaret', som har trukket fulde huse i København, Herning, Kolding og Aalborg.

Men tænk også på Liberal Alliances videoer på sociale medier. Videokonceptet 'Alex og Alex', hvor Vanopslagh spiller op mod en fiktiv socialdemokratisk udgave af ham selv, er Mads Korsholms opfindelse.

Humor og skarpe politiske budskaber i skøn forening, som for få midler er nået ud til millioner af vælgere.

Alle succesfulde partier har dygtige medarbejdere på deres sekretariater. Det er en forudsætning for succes i moderne politik, og her har Mads Korsholm lyst op som et politisk kommunikationstalent ud over det sædvanlige.

Den officielle årsag til fyringen lyder på samarbejdsvanskeligheder. Hvad det dækker nærmere over vides ikke.

Mads Korsholm har selv oplyst, at det hverken handler om metoo, at han har taget af kassen eller noget tredje odiøst.

Men under alle omstændigheder, så er det et stort tab for Alex Vanopslagh og Liberal Alliance, at Mads Korsholm ikke længere er med på Liberal Alliances hold. Hans betydning for partiets succes de seneste år kan ikke overvurderes.

Derfor er Alex Vanopslagh ugens taber i dansk politik.

Pia Kjærsgaard har siddet 40 år i Folketinget, og hun er blandt de to til tre politikere, som har haft størst indflydelse på dansk politik i den periode – ikke mindst op gennem nullerne.

Hun var også den første kvindelige formand for Folketinget. I dag er Dansk Folkepartis indflydelse mere beskeden, og Pia Kjærsgaard er helt menigt medlem af Folketinget, hvor hun blandt andet er partiets ældreordfører.

Men Pia Kjærsgaard viste i denne uge, at hun stadig kan skabe opmærksomhed om sig selv og sit parti. Hun viste også, at der stadig er masser af indignation og fightervilje, selvom fødselsattesten siger 77 år.

I denne uge fandt Pia Kjærsgaard ved et tilfælde ud af, at Folketingets øvrige ældreordførere var samlet til forhandlinger om den kommende reform af ældreområdet i Ældreministeriet.

Det overraskede Kjærsgaard, som selv er DFs ældreordfører.

Kjærsgaard havde ifølge hende selv ikke fået nogen invitation til forhandlingerne, og DF var heller ikke blevet informeret om, at de var blevet smidt ud af forhandlingerne.

Derfor mødte en noget vred Kjærsgaard uanmeldt op i ministeriet – og forsøgte at komme ind til mødet.

Det blev hun dog forhindret i af ministeriets embedsmænd.

Om man kan lide Kjærsgaard eller ej, så er hun en levende legende i dansk politik, og historien her viser hvorfor.

Pia Kjærsgaard gør man ikke sur uden at få skræmmer. Mange medier skrev nemlig om episoden, og Pia Kjærsgaard fik derfor mulighed for at gentage sit partis politik på ældreområdet – og samtidig kalde regeringen for amatører.

Derfor er hun ugens vinder i dansk politik.

