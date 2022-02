Folketingets udenrigsordførere er forfærdede over den russiske invasion af Ukraine. De vil reagere med, hvad de kalder resolutte og skrappe sanktioner mod Putins krigsmaskine.

Men der hersker betydelig uenighed om, hvor hårdt sanktionerne overfor Rusland må ramme Danmark.

I Venstre er man klar til at indføre sanktioner overfor Rusland, som også kommer til at have konsekvenser for Danmark.

»Vi er vidne til en tyrannisk handling overfor et folk, hvis eneste brøde er at leve i frihed og uafhængighed. Danmark er mere utrygt nu, fordi Putin jo har sagt, at han vil skabe et nyt Storrusland,« siger Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre.

Han opremser en stribe af sanktionsmuligheder: En udelukkelse af Rusland fra det såkaldte Swift-system, der vil gøre det vanskeligt for Rusland at handle med vestlige lande, samt et øjeblikkeligt stop for import af russisk gas – en sanktion der vil ramme danske husejere, der får deres varme fra netop russisk gas.

For at imødegå den bekymring vil Aastrup Jensen foreslå import af naturgas fra USA og hurtigst muligt få etableret gasledningen Baltic Pipe Line, der forbinder leverancer fra Norge til EU-landet Polen – og altså udenom Rusland.

»Dette er ikke blot fordi, vi skal stoppe Putin i Ukraine. Nu handler det om at stoppe Putin fra at tage flere lande også. Derfor bliver nødt til at indføre sanktioner, som kommer til at gøre ondt på Danmark,« siger Michael Aastrup Jensen.

Samme budskab lyder fra De Konservative, der kræver de »hårdest mulige sanktioner« mod Putin og Rusland.

Vladimir Putin, Ruslands præsident, kan nu imødese historisk hårde sanktioner. Foto: ALEXEY NIKOLSKY Vis mere Vladimir Putin, Ruslands præsident, kan nu imødese historisk hårde sanktioner. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

»Jeg har meget svært ved at se, at det kan lade sig gøre, uden at det vil gøre ondt på os herhjemme. Forsvaret for fred og frihed i Europa kommer ikke uden en pris. Og den pris er vi nødt til at betale,« lyder det fra udenrigsordfører Markus Knuth, der ikke har nogen »røde linjer« i forhold til omfanget af sanktionerne.

I Radikale Venstre er man mindre drastiske. Her bliver der bliver tilsyneladende ikke tale om at kappe alle forbindelserne til Rusland lige med det samme.

»Denne invasion er vanvittig og meningsløs. Putin sender tusindvis af mennesker i døden til ingen verdens nytte,« siger Radikale Venstres udenrigsordfører Martin Lidegaard og fortsætter:

»EU bør reagere med de stærkest mulige sanktioner,« siger han.

»Men endnu vigtigere, så bør vi udfase russisk gas hurtigst muligt. Det vil desværre tage nogle år, men det skal sættes i gang nu. Vi skal ikke fodre den russiske krigsmaskine mere ad den vej,« siger han.

Hvorfor er det, at vi ikke bare kan lukke af for russisk gas med det samme?

»Så vil tusindvis af danske hjem stå uden varme, hvis vi bare lukkede. Men vi kan udfase den russiske gas. Det tager desværre nok fem-ti år, men det vil være et ekstremt stærkt signal,« siger Martin Lidegaard.

Hvad har du at sige til alle de danskere, som ikke tror det virker?

»Det vil ramme Putins økonomi personligt. Derfor tror jeg det virker,« siger Lidegaard, som umiddelbart efter måtte afbryde interviewet med B.T., da han fik et opkald fra udenrigsminister Jeppe Kofod samtidigt.

Martin Lidegaard forklarer dog, at også han mener og erkender, at de sanktioner, som er på vej ikke kan undgå at gøre ondt på Danmark.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, udtrykker ligeledes chok og forbløffelse over den russiske invasion. Men som han siger:

»Ukraine er jo ikke medlem af NATO, så vi hverken kan eller skal reagere militært.«

Danmark skal derfor bakke op om massive sanktioner – men her kommer der dog et forbehold:

»Det er jo ikke meningen, at vi skal ramme os selv og vores erhvervsliv med de her sanktioner. Ligesom vi heller ikke bare kan smide Rusland ud fra den internationale scene. Vi skal kunne tale med Putin,« siger Søren Espersen, der med sanktioner især vil gå benhårdt efter Vladimir Putin og hans inderkreds' økonomiske interesser.