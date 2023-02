Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Både erhvervsmanden Asger Aamund og folketingspolitiker Pia Kjærsgaard vil savne den ikoniske detailkæde Irma, der står til at skulle lukke efter 135 år på det danske marked.

De har begge et specielt forhold til forretningen, men forstår også godt, hvorfor man vil lukke den, fortæller de.

»Jeg synes da, det er trist, for de har jo mange gode ting i Irma, men det er jo kunderne, der har svigtet, så man kan jo ikke bebrejde ejerne, at de lukker butikken,« siger Asger Aamund, der mener, at TV2s erhvervskommentator Ole Krohn forklarede det ganske godt tirsdag, hvor nyheden breakede.

»Han ramte sømmet lige på hovedet, da han sagde, at det ikke går, at kunderne går ind og køber vagtelæg i Irma og så går ud og køber alle mulige ting andre steder. Og det er jo sådan, det er blevet,« siger han.

Er du ærgerlig over, at Irma skal lukke?

Asger Aamund, der er gift med den tidligere model Suzanne Bjerrehuus, bor i Hellerup og har sommerhus i Tisvildeleje. Han benytter tit en Irma i Hellerup samt den i Gilleleje, der ligger tæt på Tisvildeleje.

»Jeg kommer jo temmelig ofte i Irma, og jeg vil jo sige, at der er jo halv tomt, hvorimod der er fyldt i Netto og andre steder, hvor der er discountprodukter, og det har man jo ikke i Irma. Så det er simpelthen konceptet, der ikke fungerer mere nu, når kunderne ikke gider at komme andet end for at købe nogle meget specielle ting,« siger han og tilføjer:

»Så det er trist, men vi har kun os selv at takke for det«

Asger Amund indrømmer, at han ligesom mange andre gerne køber specielle varer i Irma, mens de daglige indkøb primært bliver lagt i andre butikker:

Asger Aamund ærgrer sig over Irmas lukning. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Asger Aamund ærgrer sig over Irmas lukning. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er god kvalitet, og jeg kan godt lide at komme der, og jeg ærgrer mig også over, at de ikke er der mere, men jeg har fuld forståelse for, at det ikke løber rundt,« siger Asger Aamund, der blandt sine Irma-favoritter har Maries medisterpølse og Maries Leverpostej.

Folketingspolitiker Pia Kjærsgaard (DF) er også ærgerlig over, at Irma bliver lukket. Hun husker nemlig både butikken og Irma-hønen ved søerne fra sin barndom.

»Jeg er jo en generation, hvor Irma bare har været der altid, så jeg synes, det er ærgerligt. Der er noget kultur i det på en eller anden måde,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil savne hele institutionen. For det er en institution. Og så kan man sige, at det bare er lige meget, men det synes jeg sådan set ikke, at det er. Men det er jo nok desværre blevet for dyrt at gå i Irma for rigtig mange mennesker, så det er jo konsekvensen«, siger hun.

Hvilket supermarked handler du mest i?

Ligesom Asger Aamund og mange andre bruger hun også primært Irma, når hun skal købe nogle specielle varer:

»Men jeg skal da bestemt også indrømme, at jeg handler mest i Netto og Brugsen,« siger hun og tilføjer:

»Jeg tror, jeg har det som de fleste – at vi synes, det er rigtig rart at gå i Irma en gang imellem, fordi de har nogle rigtigt lækre ting, men ellers så er det nok andre steder, at vi handler,« siger hun.

Hun tilføjer, at hun er enig i, at det nok er en nødvendig konsekvens at lukke butikken.

Pia Kjærsgaard og hendes mand, Henrik Thorup, ved fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Pia Kjærsgaard og hendes mand, Henrik Thorup, ved fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

Det var tirsdag, at Coop meddelte, at man vil lave store ændringer i organisationen, der blandt andet betyder, at hele Irma-kæden vil lukke. Også Superbrugsen og Kvickly vil blive nedlagt som kæder. En del af butikkerne bliver lavet om til enten store Coop-butikker, discountbutikkerne Coop 365 eller Brugsen.

Du kan se på dette overblik hos Berlingske, om hvad der sker med din Irma.

En del af Irmas kendte og ikoniske produkter vil dog blive varet, og vil fremover kunne købes i nogle af Coops butikker.