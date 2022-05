Torsdag eftermiddag og aften var Østjyllands Politis færdselsafdeling på tur i Aarhus.

Og det gav den helt store gevinst – 29 sigtelser fordelt på 23 personer.

En af dem, der fik flere sigtelser med sig hjem, var en 45-årig mand, der blev standset, da han kørte i en personbil med kun én nummerplade ved Viby Torv.

Han var tydeligt spirituspåvirket, og det viste sig, at han også var frakendt førerretten.

Bilen viste sig desuden at være uindregistreret og uden forsikring, og den ene nummerplade, der var påsat bilen, tilhørte en anden personbil, der havde været afmeldt i flere år.

En anden, der måtte vinke farvel til kørekortet var en 29-årig mand.

Han blev for 16. gang taget i at benytte håndholdt mobiltelefon under kørsel.

Det var samlet set hans klip nummer 18 i kørekortet, og så slap færdselsbetjentens tålmodighed altså op.

Den 29-årige fik inddraget førerretten på stedet og måtte parkere bilen.

De 29 sigtelser fordelte sig desuden på: