Henriette har været ude for at hente sin søn, da hun kommer hjem lidt i fem og opdager, at noget ikke er, som det bør være.

Bagdøren står åben.

»Først tænkte jeg, at jeg havde glemt at lukke den. Men da jeg så, at kattenes transportkasse ikke stod, hvor jeg havde efterladt den, vidste jeg, at noget var galt,« siger Henriette.

Hurtigt konstaterer hun, at hendes hunkat og to fire uger gamle killinger er forsvundet.

Missemor og den ene af hendes to killinger, inden de blev stjålet fra Henriettes hjem syd for Aalborg. Vis mere Missemor og den ene af hendes to killinger, inden de blev stjålet fra Henriettes hjem syd for Aalborg.

»Jeg er sikker på, at tyvene kom efter kattene. Der stod en fuldt opladet computer fremme, som de ikke har rørt. Alle smykker er her også stadig,« siger hun og fortsætter:

»Det eneste, der manglede, var kattene.«

Efter tyveriet satte Henriette sig til tasterne og gjorde på Facebook opmærksom på, hvad der var sket i hendes hjem, lidt syd for Aalborg, 6. juni.

»TIL DIG, DER HAR VALGT AT GÅ IND I VORES HUS I DAG OG FJERNE 1 HUNKAT MED TO KILLINGER. HVAD FANDEN BILDER DU DIG IND !!!!!!,« står der i opslaget, som i skrivende stund er blevet delt 2,7 tusind gange.

»Jeg håber virkelig, at folk derude vil være opmærksomme, hvis de ser mine katte til salg. Og så håber jeg, at de snart kommer hjem i trygge rammer. De er jo en del af familien,« siger hun.

Henriettes katte er af racen british short- og longhair.

Med stamtavle bliver de solgt på Den Blå Avis for omkring 7.500 stykket.

»Jeg ved jo godt, at der er noget, der sker, også med racehunde, men jeg håber godt nok ikke, at det her bliver en trend. Jeg er meget bekymret for, hvordan de har det,« siger Henriette.

Killingerne kan kendes på, at de er mørke på spidsen af ørene, snuden, halen og benene. Vis mere Killingerne kan kendes på, at de er mørke på spidsen af ørene, snuden, halen og benene.

Siden mandag har Henriette været i gang med at tyverisikre sit hus. Hun har haft en låsesmed ude, købt et hav af hængelåse, fået nye hegnslåger og bestilt videoovervågning.

»Hvis man kommer ind i mit hus i fremtiden, så er det altså ikke uden at blive opdaget,« siger hun.

»Men det giver mig jo ikke kattene tilbage, som jeg virkelig håber på.«

Hvis man har dem, opfordrer Henriette til, at man kan stille dem i en trailer i hendes garage.

»Sæt transportkassen der, så har du frit lejde. Man kan også aflevere dem hos en dyrlæge og gå igen. Jeg vil bare gerne have dem hjem, så jeg er sikker på, at de har det godt,« siger hun.

Tyveriet er meldt til Nordjyllands Politi.