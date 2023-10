Trangen til at høre høj musik for åbne vinduer midt om natten kan nu risikere at give en 22-årig mand lommesmerter.

Desuden må han formentlig vinke farvel til sin soundboks.

Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har tiltalt den musikglade mand for i to tilfælde at have overtrådt ordensbekendtgørelsen ved at spille musik så højt, at det var til »væsentlig ulempe for andre personer«.

Endda efter at politibetjente allerede havde været forbi og bedt ham om at skrue ned for den høje musik.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået adgang til, fandt det første tilfælde af mandens lydterror sted 13. juni 2021 om natten fra en lejlighed på Vordingborgvej i Næstved.

Her var politiet første gang forbi hans lejlighed klokken 02.50, hvor naboer havde klaget over hans høje musik for åbne vinduer i den lune sommernat.

Alligevel fortsatte han med at spille så høj musik, at betjentene igen måtte vende tilbage klokken cirka 05.00 og gøre det klart, at man mente det alvorligt.

Ikke desto mindre gentog den nu tiltalte mand ifølge anklageskriftet kunststykket godt to måneder senere – 28. august – hvor han igen spillede høj musik fra sin soundboks, selvom betjentene havde forbudt det.

Samtidig blev hans musikanlæg beslaglagt.

Derfor anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu nedlægge påstand om, at den 22-årige mand ved byretten i Næstved skal idømmes en bødestraf på 2.000 kroner.

Desuden kræver politiet, at den soundboks, som blev brugt til at begå den strafbare handling, skal konfiskeres.

Det kan ifølge straffelovens paragraf 75, stk. 2 ske, hvis det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser eller særlige omstændigheder i øvrigt taler for det.

Og manden kan dårligt hævde, at han ikke var advaret. For lige netop på det tidspunkt understregede politikredsen i medierne, at musiksynderes anlæg kunne risikere at blive beslaglagt, hvis der ikke blev skruet ned for høj musik i sommernætterne.

»Vi skal bare opfordre til, at folk tænker sig om og tænker på deres naboer. For vi kommer ud, og første gang får man besked på at dæmpe musikken, anden gang vi kommer, tager vi anlægget med, og så får man en bøde, og så kan man komme og hente sit anlæg på politigården dagen efter,« lød det eksempelvis fra vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, inden han til tv2east tilføjede:

»Hvis samme anlæg igen bliver brugt til at spille høj musik, bliver det beslaglagt.«