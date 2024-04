Tirsdag eftermiddag faldt dommen over swingerklubkongen Allan Zeuthen.

Siden januar har han sammen med fire andre mænd siddet tiltalt i sagen om drabet på Dragør Fort, hvor René Carstensen blev brutalt dræbt foran sit hjem.

Nu er de alle dømt.

To års fængsel lød straffen på til den 57-årige swingerklubejer.

De to Bandidosrockere Lavdrim Ajeti og Mike Meng Wonsild blev dømt for drabet på René Carstensen og fik begge 13 års fængsel. Eksrockeren Stig Bartholdy fik to år og toprockeren Peter Buch Rosenberg kaldet 'Pit' fik et års fængsel.

I de sidste minutter af den mere end fire måneder lange retssag kom det frem, at Allan Zeuthen havde håbet på, at han kunne forlade retten på fri fod.

Men de tre dommere i Københavns Byret mente ikke, at det kunne komme på tale på grund af sagens grovhed og retshåndhævelsen.

Dermed måtte Allan Zeuthen vende tilbage til fængslet og i bedste fald søge om tidlig løsladelse, når han går i gang med at afsone resten af sin straf.

Kendt fra tv

Men ifølge B.T.s oplysninger kan det blive svært for swingerkongen at blive løsladt før tid, da han er blevet rykket fra to fængsler på grund af en problematisk 'dominerende' opførsel.

Når han kommer ud, kan han tage tilbage til swingerklubberne CitySwingers og CitySwingers2 på henholdsvis Amager og Vesterbro, som han ejer.

Dem har han drevet i flere år, og han har offentligt fortalt om swingermiljøet.

Han blev landskendt i DR-dokumentaren ’Samtaler fra swingerklubben’, hvor han medvirkede med sin hustru.

»Sex er en gave og limen i mange parforhold. Også for os,« har han tidligere fortalt til B.T. i forbindelse med sine klubber og forholdet til sin kone.

Det kom frem under retssagen, at han har ligget i konflikt med en tidligere medarbejder fra en af klubberne - han var tiltalt for hærværk og brandstiftelse mod kvindens bil, men blev frifundet for anklagerne.

Bestilte overfald hos Bandidos

Under retssagen tilstod den 57-årige swingerklubskonge, at han havde bestilt et voldeligt overfald på den nu afdøde bestyrer af Dragør Fort René Carstensen - ikke et drab.

Han fortalte, at han og konen lå i en form for konflikt med René Carstensen omkring virksomheden 'Guzen' - en saunagus på Dragør Fort, som de ejer.

Han følte sig chikaneret, lød det. Anklageren fortalte under sagen, at René Carstensen blot prøvede at få ægteparret til at overholde fortets reglementer.

I flere mails fra René Carstensen lød det, at Guzens gæster kørte for stærkt på stedet, urinerede inde på fortet og smed skrald.

Alligevel fik Allan Zeuthen sin gode ven eksrockeren Stig Bartholdy til at hænge 72 plakater op i den lille havneby for at tilsværte René Carstensen ry med usande oplysninger. Kun for at få bestyreren på bedre tanker.

Han forklarede i retten, at han havde håbet på, at det ville lægge en dæmper på konflikten. Men resultatet blev det modsatte, sagde han.

Derfor gik han igen til sin ven, der ikke er ukendt i det kriminelle miljø - for Stig Bartholdy forklarede selv i retten, at han i tæt på 20 år har været medlem af rockerklubben Bandidos og bestridet interne toptitler af præsident og plads i landsledelsen kaldet 'Nationalen'.

Denne gang var bestillingen noget mere alvorlig. For han bad Stig Bartholdy om at bestille et overfald. Et overfald, der skulle knække den nu afdøde bestyrer af Dragør Fort René Carstensen.

Drabet

Men Stig Bartholdy rykkede ikke lige med det samme på sin gamle vens overfaldsbestilling. Han forklarede i retten, at Allan insisterede og rykkede ham fire til seks gange for angrebet.

Til sidst tog Stig Bartholdy kontakt til sin tidligere rockerkammerat - 51-årige Peter 'Pit' Rosenberg, der har været medlem af rockerklubben Bandidos siden sidst i 1990erne. Her har han været del af Bandidos' landsledelse kaldet Nationalen, hvor han har haft titel af National Sergent. Kort sagt var han en del af toppen i klubben.

Bandidosgeneralen nægtede sig skyldig under retssagen og havde ikke meget at sige under retssagen.

Stig Bartholdy valgte at fortælle politiet, at han var mødtes med Peter 'Pit' Rosenberg på en restaurant i Glostrup, hvor han spurgte, om han kunne hjælpe med overfaldet.

Flere kilder fortæller til B.T, at Stig Bartholdy forlod Bandidos på god fod, men nu er han sat i såkaldt 'Bad standing'.

22. januar kørte Lavdrim Ajeti og Mike Meng Wonsild til Dragør Fort for at vente på René Carstensen.

Ved 18-tiden om aften angreb de to rockere René Carstensen, da han kom hjem til sin bolig. I over tre minutter udspandt en dødskamp sig på fortets parkeringsplads, inden den 54-årige blev dræbt af fire knivstik i brystkassen.

De fem dømte mænd udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen til Østre Landsret. Peter 'Pit' Rosenberg kunne forlade retten på fri fod, da han har siddet et års varetægtsfænslet.