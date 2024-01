»Jeg ville give ham en ordentlig omgang bøllebank.«

Men sådan endte det ikke, forklarer en 29-årig mand i retten i København.

I stedet endte det med, lyder det ifølge den 29-årige, at han i selvforsvar stak en 54-årig mand flere gange med en kniv i brystet på parkeringspladsen på Dragør Fort 22. januar 2023.

»Jeg frygtede for mit liv, da han ville slå mig med hammeren, desværre,« siger den nu drabstiltalte mand, der er en del af rockergruppen Bandidos.

Han har tirsdag forklaret, at han sammen med en kammerat to gange inden overfaldet, kørte til Dragør Fort. Han kan ikke huske hvorfor, men han kan huske, at han havde det dårligt.

»Jeg havde diarré og skulle brække mig flere gange,« forklarer han. Samtidig lyder hans forklaring, at han havde set en plakat med pædofilibeskyldninger mod den 54-årige bestyrer af fortet hænge i byen.

Beskyldninger som anklager Alexander Scheel indledningsvis, da sagen starter, skyder til jorden – de har intet på sig, siger han.

Nødværge

Den 29-årige rocker blev anholdt og fremstillet i et grundlovsforhør dagen efter drabet. Her erkendte han vold med døden til følge, det var sket i nødværge, lød det.

Politiet mener, at det var et planlagt overfald, der førte til drabet.

I alt er fem mænd tiltalt i sagen.



Udover den 29-årige er en anden 29-årig mand, ligeledes medlem af Bandidos, tiltalt for drabet.

Tre andre mænd er tiltalt for medvirken til grov vold ved at have tilskyndet til overfaldet. En af dem er en erhvervsmand fra Amager. Politiet mener, at han har ageret bagmand og fået Bandidosrockerne til at tæske bestyreren af fortet.

Politiet mener, at Bandidosrockere planlagde og udførte overfaldet, der førte til drabet på bestyreren af Dragør Fortet. Foto: Bjarke Bo Olsen/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet mener, at Bandidosrockere planlagde og udførte overfaldet, der førte til drabet på bestyreren af Dragør Fortet. Foto: Bjarke Bo Olsen/Ritzau Scanpix

En anden, et højtstående medlem af Bandidos, skulle have formidlet kontakten til de to gerningsmænd.

En tredje, et tidligere Bandidos-medlem, skulle have planlagt overfaldet sammen med bagmanden.

Alle fem nægter sig skyldige i drab eller medvirken til grov vold.

Nægter, at det var planlagt

Under afhøringen af den 29-årige, der tidligere har været medlem af gadebanden Brothas, fortæller han, at han skulle renovere Bandidos klubhus på Frieslandsvej på Amager 22. januar.

Han nægter, at andre medlemmer af Bandidos har fået ham til at begå overfaldet. Ligeledes nægter han at udtale sig om de andre tiltalte i sagen.

»Det var først, da jeg så ham, at jeg besluttede mig for, at jeg ville tæske ham. Jeg havde ikke fået det at vide af andre,« siger han.

Ifølge den 29-årige trak han en hammer fra lommen på sin hættetrøje, da den 54-årige sparkede ud efter ham ved mødet i mørket på fortet.

På Dragør Fort har videoovervågningen fanget det syv minutter lange overfald.

Her kan man se, at bestyreren ankommer til stedet i en mørk Volvo stationcar. Få sekunder senere kører en hvid varevogn efter. Den stopper foran porten og her springer den 29-årige mand ud – maskeret.

Han løber over mod bestyreren, der står ved siden af sin bil.

På de skarpe billeder fra overvågningen kan man se, at der sker et udfald mellem de to – de udveksler ingen ord. Herefter forsøger den nu dræbte mand at løbe væk.

Ifølge den 29-årige ville han tæske ham, men det eskalerede, da den 54-årige slog igen.

Dræbende knivstik

Under et minut senere ankommer føreren af den hvide varevogn – ifølge politiet er han den anden drabstiltalte rocker.

Men den 29-årige vil ikke sige, hvem det er. Selvom hans kammerat har erkendt at være til stede.

Igen og igen fortæller han, at den 54-årige bestyrer angreb først – og han frygtede for sit liv.

På overvågningsvideoen kan man se, at de to overfaldsmænd flere gange vælter offeret omkuld, slår og sparker ham.

På et tidspunkt får offeret fat i den 29-årige, fortæller han i retten. Episoden sker uden for kameraets vinkel.

»Jeg stod med kniven i hånden langs benet. Min kammerat råbte, at det skulle stoppe her. Men han ville have fat i mig og ville ikke stoppe.«

På overvågningsvideoen kan man se, at en af de to sidder ovenpå den 54-årige. Anklageren mener, at det er her de dræbende stik bliver ført.

»Jeg faldt til jorden, hvor han satte sig ovenpå mig og skulle til at slå mig med hammeren. Jeg stak ham i brystet med min kniv. Han faldt ned over mig. Jeg fik min kammerat til at skubbe ham væk,« forklarer den 29-årige om de fire knivstik, der ifølge en retsmediciner dræbte den 54-årige mand.

Flygtede og skiftede tøj

Den 29-årige fortæller, at de kørte fra fortet i den hvide varevogn, som de ankom i. Han husker ikke meget fra timerne efter.

Dog fortæller han, at han blev kørt til Kongelundsvej. Herfra gik han til Vestamager Metrostation og mod byen.

Skiftede du tøj bagefter? Spørger anklager Alexander Scheel.

»Det er lidt utydeligt, men det gjorde jeg måske,« lyder svaret.

Ved Aldi på Kongelundsvej på Amager er den 29-årige blevet fanget af videoovervågningskameraer få timer efter overfaldet. Samtidig kan man se, at han går om bag en container – og han har skiftet tøj. Her er han iført badetøfler i stedet for gule sneakers og en anden trøje.

»Senere tog jeg til Ishøj for at kysse mine børn, jeg tog derfra, da jeg havde brug for luft og tænke over, hvad der var sket,« siger han.

Dagen efter i Ishøj blev han anholdt.

Citater fra berømt serie

I retten viser anklageren et 16 sider langt brev, som den drabstiltalte har sendt til sin ekskæreste fra fængslet.

Her er der flere passager som politiet mener kan tolkes som tilståelser.

»Det er et brev som jeg skrev til mine børn. Det er citater fra et afsnit af serien 'Sons of Anarchy', som jeg så. Jeg syntes, at det lød godt. Det har slet ikke noget med sagen at gøre, det er taget ud af det,« fortæller Bandidosrockeren.

På fredag skal den anden 29-årige drabstiltalte afhøres.

Sagen forventes afsluttet i løbet af foråret.

B.T. følger sagen.

