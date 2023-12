Københavns Politi har nu tilføjet nye alvorlige anklager mod den mand, der af politiet anses for at være bagmanden i et særdeles beskidt spil der førte til drabet på bestyreren af Dragør Fort.

Ifølge et nyt anklageskrift i drabssagen, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det, at den formodede 57-årige bagmand for nylig er blevet tiltalt for to nye forhold om brandstiftelse og hærværk.

Her skulle han imellem natten til den 6. og 7. april 2022 ifølge politiet være kørt til Frederikssund, hvor han med en kniv punkterede dækkene på to biler.

Ifølge B.T.s oplysninger var bilerne ejet af et par, som den 57-årige tidligere har haft en forretningsrelation til.

Den nu tiltalte mand var inden sin anholdelse en kendt erhvervsmand på Amager, som drev flere forskellige former for erhverv på Amager.

Godt syv måneder senere var den 57-årige angiveligt på spil igen.

Her mener politiet, at han skulle have hyret to mænd, hvor den ene er en 50-årig tidligere Bandidosrocker, der også er tiltalt i drabssagen, til at brænde en tredje bil af.

Ifølge politiet ville den 57-årige have, at de to mænd skulle kaste molotovcocktails mod parrets varebil – brandattentatet mislykkedes, da bilen ikke gik op i flammer.

Bandidosrockere tiltalt

Retssagen mod den 57-årige erhvervsmand og fire andre mænd begynder om en i Københavns Byret.

Tre ud af de fem tiltalte er Bandidosrockere, den fjerde et tidligere medlem af rockerklubben.

To af Bandidos-medlemmerne – to 29-årige mænd, er tiltalt for drabet på den 54-årige bestyrer af Dragør Fortet 22. januar 2023. Her har den ene i et grundlovsforhør erkendt at have stukket bestyreren med kniven, men forklaret at det skete i selvforsvar. Den anden nægter sig skyldig.

De tre andre mænd er tiltalt for at have bestilt og planlagt overfaldet, der endte med at koste den 54-årige livet. De nægter sig ligeledes skyldige.

Tre af de tiltalte er Bandidosrockere - den ene et højtstående medlem. Foto: Nils Meilvang Vis mere Tre af de tiltalte er Bandidosrockere - den ene et højtstående medlem. Foto: Nils Meilvang

Politiets efterforskning har ført frem til, at erhvervsmanden fra Amager skulle have bestilt en omgang tæsk til bestyreren af fortet, men det gik altså grueligt galt om aftenen 22. januar 2023 på fortet.

Døde på stedet

Ved 18.30-tiden den pågældende dag ankom bestyren til p-pladsen ved Dragør Fort, hvor han ifølge politiet blev mødt af to gerningsmænd, der uden varsel sprang på ham.

Offeret blev stukket syv gange med kniv, slået elleve gange med en hammer, ligesom han blev slået med knytnæver og sparket talrige gange.

Den 54-årige døde på stedet af sine skader, mens gerningsmændene tog flugten.

Fire af de fem tiltalte er dækket af navneforbud, mens den femte frabad sig navneforbud, da han 14. april blev fremstillet i grundlovsforhør. Her nægtede han sig i øvrigt skyldig.

Femtemanden er 50-årige Peter 'Pit' Rosenberg, der har været medlem af rockerklubben Bandidos siden sidst i 1990erne.

De seneste mange år har han været del af Bandidos' landsledelse kaldet Nationalen, hvor han har haft titel af National Sergent. Kort sagt var han en del af toppen i klubben.

Pædofili beskyldninger

Forud for det planlagte overfald 22. januar havde den formodede bagmand hyret den 50-årige medtiltalte til at tilsmudse bestyren af fortet.

For det fremgår af anklageskriftet, at de er tiltalt for at have trykt og derefter hængt mere end 70 plakater med ærekrænkende og usandt indhold op rundt om i Dragør i november 2022 – godt to måneder før drabet.

Det var denne plakat, der blev ophængt rundt om i og ved Dragør i november. Politiet fortæller, at påstanden er vås. Foto: Privatfoto Vis mere Det var denne plakat, der blev ophængt rundt om i og ved Dragør i november. Politiet fortæller, at påstanden er vås. Foto: Privatfoto

Plakaterne blev hængt op i byens lygtepæle og parker.

På dem var et billede af den nu afdøde mand. En tekst beskyldte ham for pædofili.

Københavns Politi har senere efterforsket sagen. De kalder beskyldningerne for usande og er placeret for at sværte bestyrerens image til.

Den 50-årige medtiltalte nægter sig skyldig. Han har ifølge B.T.s oplysninger i mange år været medlem af Bandidos, men for et par år siden meldte han sig ud af klubben, viser research.

Politiets teori

De grove beskyldninger, der blev hængt op i Dragør, var ikke nok for den mulige bagmand.

Københavns Politi har i en pressemeddelelse om sagen oplyst, at efterforskningen har påvist, hvordan den 57-årige påståede bagmand, der er erhvervsmand, skal have bestilt en fysisk afstraffelse af den 54-årige bestyrer.

Det havde han ifølge pressemeddelelsen gjort ved at kontakte den 50-årige eksrocker og Peter 'Pit' Rosenberg.

Ifølge politiets vurdering kontaktede de to så den 29-årige duo, der blev bedt om at gennemføre overfaldet.

Den 57-årige erhvervsmand, den 50-årige eksrocker samt Peter Rosenberg er således de tre, der er tiltalt for at have bestilt overfaldet. Erhvervsmanden og eksrockeren er som sagt også tiltalt for at stå bag smædekampagnen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår sagen skal for retten. Men ifølge planen skal der afsættes 14 retsdage til at belyse sagen.

Retssagen begynder 2. januar, der forventes dom i slutningen af april.

