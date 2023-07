Der var tilsyneladende tale om et særdeles grimt spil, der i sidste ende fik fatale føljer for den 54-årige bestyrer af Dragør Fort.

Først beskidte pædofili-beskyldninger og derefter et overfald, der endte med drabet på bestyreren, der udspandt sig 22. januar.

Ved 18.30-tiden den pågældende dag ankom han til p-pladsen ved Dragør Fort, hvor han ifølge politiet blev mødt af to gerningsmænd, der uden varsel sprang på ham.

Offeret blev her stukket syv gange med kniv, slået elleve gange med en hammer, ligesom han blev slået med knytnæver og sparket talrige gange.

Den 54-årige døde på stedet af sine skader, mens gerningsmændene tog flugten.

To tiltalt for drab

Fredag udsendte Københavns Politi en pressemeddelelse, der kort gjorde rede for sagen. To 29-årige er tiltalt for drab, mens yderligere tre er tiltalt for at have bestilt og planlagt overfaldet, der endte med at koste den 54-årige livet.

De tre sidstnævnte er ikke tiltalt for have bestilt drab, men derimod 'kun' for at have bestilt overfald.

Fire af de fem tiltalte er dækket af navneforbud, mens den femte frabad sig navneforbud, da han 14. april blev fremstillet i grundlovsforhør. Her nægtede han sig i øvrigt skyldig.

Femtemanden er 50-årige Peter 'Pit' Rosenberg, der har været medlem af rockerklubben Bandidos siden sidst i 1990'erne.

De seneste mange år har han været del af Bandidos' landsledelse kaldet Nationalen, hvor han har haft titel af National Sergent. Kort sagt var han en del af toppen i klubben.

Tre af de nu tiltalte er del af Bandidos, mens en fjerde var med i klubben frem til i fjor. Foto: Bjarke Bo Olsen/Ritzau Scanpix

Bærer drabsmærke

Han har tidligere været sat i forbindelse med forskellige former for grov kriminalitet. Han er blevet frikendt i en drabssag, men omvendt dømt for ulovlig våbenbesiddelse i en konflikt, som klubben på et tidspunkt var involveret i.

Selvom han er frikendt for drab, så bærer hans rockervest mærket 'Coup de Grace' – på dansk 'Nådestød'.

Et mærke, der ellers kun uddeles til medlemmer af klubben, der har begået eller medvirket til drab.

Han er tidligere dørmand og passioneret kickbokser, viser B.T.s research.

Og nu vurder politiet, at han er bindeled til de to 29-årige rockere, der ifølge anklageskriftet overfaldt og dræbte den 54-årige bestyrer af Dragør Fort.

Erkender knivstik

Den ene af de to 29-årige har erkendt, at han stak den 54-årige med kniv. Han siger dog, at det skete i selvforsvar. På tidspunktet for overfaldet var han nyt medlem i Bandidos, hvor han havde status af prøvemedlem.

Den anden drabstiltalte 29-årige, der nægter sig skyldig, er ligeledes Bandidos-rocker.

Politiet mener, at de udgjorde duoen, der opsøgte den 54-årige på p-pladsen for at afstraffe ham.

Det gik dog ikke som planlagt. Den 54-årige var stærk, i god form og forsvarede sig. Og det i en sådan grad, at overfaldsmændene åbenbart fandt det nødvendigt at trække kniv for at kunne klare sig, vurderer kilder med indsigt i sagen til B.T.

Udløseren til overfaldet var ifølge kilderne en længere og ganske harsk strid af både erhvervsmæssig og personlig karakter imellem den 54-årige og en 56-årig erhvervsmand fra Amager.

Den 56-årige er varetægtfængslet i sagen, hvor han nægter sig skyldig. På grund af navneforbuddet er B.T. afskåret fra at beskrive hans person og konflikten i detaljer.

Beskidte beskyldninger

I forbindelse med drabssagen er den 56-årige erhvervsmand, ud over at have bestilt overfaldet, også tiltalt for sammen med en 50-årig at have trykt og derefter hængt mere end 70 plakater med æreskrænkende og usandt indhold rundt om i Dragør i november 2022 – godt to måneder før drabet.

Den 50-årige medtiltalte nægter sig skyldig. Han har ifølge B.T.s oplysninger i mange år været medlem af Bandidos, men for et par år siden meldte han sig ud af klubben, viser research.

I pressemeddelelsen nævner politiet ikke plakaternes indhold, men dengang i november vakte plakaterne voldsom opsigt i lokalområdet.

De omtalte plakater var reelt set A4 ark sat ned i plastiklommer og derefter gjort fast til træer og lignende med en clipsemaskine.

På plakaterne blev den 54-årige hængt ud med navn og billede, hvor han blev beskyldt for pædofili. Beskyldninger, der ifølge politiets efterforskning var usande, og som var designet til at sætte ham i skidt lys.

Det var denne plakat, der blev ophængt rundt om i og ved Dragør i november. Politiet fortæller, at påstanden er vås. Foto: Privatfoto

Bestilte afstraffelse

Smædekampagnen var tilsyneladende ikke nok.

I politiets pressemeddelelse oplyses det, at efterforskningen i sagen har påvist, hvordan den 56-årige erhvervsmand skal have bestilt en fysisk afstraffelse af den 54-årige bestyrer.

Det havde han i følge pressemeddelelsen gjort ved at kontakte den 50-årige eksrocker og Peter 'Pit' Rosenberg.

Ifølge politiets vurdering kontaktede de to så den 29-årige duo, der blev bedt om at gennemføre overfaldet.

Den 56-årige erhvervsmand, den 50-årige eksrocker samt Peter Rosenberg er således de tre, der er tiltalt for at have bestilt overfaldet. Erhvervsmanden og eksrockeren er som sagt også tiltalt for at stå bag smædekampagnen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår sagen skal for retten. Men ifølge planen skal der afsættes 14 retsdage til at belyse sagen.

