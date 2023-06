Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har rejst tiltale mod to 29-årige mænd for at have dræbt en 54-årig mand ved Dragør Fort den 22. januar.

Yderligere tre mænd er tiltalt for at have bestilt eller planlagt overfaldet.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Offeret blev stukket syv gange med en kniv og fik mindst 11 slag med en hammer, lige som han blev slået og sparket.

Den 54-årige døde på stedet af sine skader, og de to gerningsmænd flygtede efterfølgende fra stedet.

»Tiltalen mod de fem mænd er resultatet af en grundig og målrettet efterforskning, hvor Københavns Politi har afdækket forløbet i detaljer. Nu afventer vi, at sagen bliver berammet i retten,« siger anklager Alexander Scheel.

Det har ikke tidligere været fremme, at det 54-årige offer var udsat for vold med en hammer.

På baggrund af efterforskningen er det politiets og anklagemyndighedens vurdering, at en 56-årig mand (C) havde en strid med den 54-årige og derfor havde bestilt en fysisk afstraffelse af ham.

Det havde han gjort ved at tage kontakt til (D og E) – to mænd på 50 år.

De tog derefter kontakt til A og B for at få dem til at udføre afstraffelsen.



C, D og E er derfor udelukkende tiltalt for medvirken til legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter under særligt skærpende omstændigheder, alternativt medvirken til uagtsomt manddrab.

Striden mellem den formodede bagmand C og den 54-årige mand blev ifølge anklageskriftet tydelig i Dragør i november 2022, to måneder før drabet.

I den forbindelse er C og D tiltalt for at have trykt mere end 70 plakater med ærekrænkende og usandt indhold om den 54-årige, hvorefter plakaterne blev hængt op rundt om i Dragør.



Tiltalte A og B blev anholdt i dagene efter drabet, mens C, D, og E blev anholdt i marts og april i takt med, at Københavns Politi afdækkede forløbet.