»Jeg skal advare pårørende mod, at der nu bliver afspillet en meget voldsom video af selve overfaldet på parkeringspladsen.«

Advarslen kommer fra anklager Alexander Scheel.

Han har netop indledt retssagen mod fem mænd, hvor to er tiltalt for drabet på bestyreren af Dragør Fortet, de tre andre for medvirken til grov vold.

Den ene af de drabstiltalte har tilstået vold med døden til følge, den anden drabstiltalte grov vold – men de nægter drab. De tre andre nægter sig skyldige i at skulle have medvirket til det grove overfald, der fandt sted 22. januar 2023.

Advarslen får flere pårørende til den dræbte mand til at forlade lokalet.

»Jeg vil nu afspille videoovervågning optaget på parkeringspladsen og indfaldsvejen til Dragør Fortet. Den varer omkring syv minutter og her kan man se, at først ankommer en mørk stationcar, som den nu dræbte mand kører i, få sekunder senere ankommer to mænd til fortet i en hvid varevogn. De parkerer ude foran,« siger anklager Alexander Scheel.

Herefter starter han videoen, der er optaget 22. januar 2023 omkring 18.30.

Det mørkt. Men flere store lamper oplyser fortets parkeringsplads.

Den nu afdøde bestyrer af fortet Rene Carstensen ankommer til parkeringspladsen, hvor hans bopæl ligger lige ved.

Overfaldet i mørket

På videoen kan man se, at den 54-årige mand træder ud af sin bil på den mørke parkeringsplads. Han åbner bagdøren og tager noget ud.

Under afspilningen er der musestille i den store retssal, der er propfyldt af pårørende til både de tiltalte og offeret.

På videoen kan man se, at der kommer en mand farende ud af det blå. Han løber direkte hen mod bestyreren af fortet.

Videoovervågningen viser, at han sad på passagersædet af den hvide varevogn, der parkerede ude foran Dragør Fortet få sekunder efter bestyreren ankom.

Han er maskeret, da han angriber bestyreren. Og det ligner ikke, at der bliver sagt noget, inden han i løb hen og slår ud efter bestyreren med en genstand.

På videoen kan man se, at den intetanende bestyrer parerer slagene. Og han forsøger at løbe væk – hen mod hovedbygningen på stedet.

Straks kommer føreren af den hvide varevogn til. Sammen overfalder de den nu afdøde mand flere gange.

For det lykkedes bestyreren at vriste sig fri fra volden flere gange. Men hver gang bliver han overfaldet igen.

Knivstik

På billederne kan man se, at den nu dræbte mand febrilsk sparker og skubber sig fri, men han bliver væltet omkuld.

De skarpe billeder fra overvågningen viser tydeligt, at der omkring fire minutter inde i videoen bliver slået og stukket flere gange. På en af sekvenserne kan man se den ene gerningsmand nærmest ligge oven på offeret og stikke mod offerets brystregion fire gange med stor kraft oppe fra og ned.

Pludselig kører en lille personbil ind på parkeringspladsen. I den sidder et par, der skal hente burgere fra fortets restaurant. Men inden de når ud af bilen rammer bilens lyskegler det voldsomme overfald.

Kvinden i bilen ringer straks til alarmcentralen. Et alarmopkald der ligeledes er blevet afspillet i retten tirsdag, hvor man hører kvinden beskrive overfaldet og give signalement af gerningsmændene.

De flygter kort tid efter fra stedet.

I et bålfad ved siden af indgangen til restauranten ligger bestyreren. Parret forsøget at genoplive ham. Man kan høre på alarmopkaldet, at hun fortæller, at offeret bløder kraftigt og ingen puls har.

»Han er helt væk, og han bløder ud af maven,« siger kvinden flere gange, da hun forsøger at genoplive manden.

10 minutter senere ankommer den første patrulje til stedet. Straks indledes en menneskejagt på de to gerningsmænd.

Bestyreren bliver erklæret for død på stedet kort tid senere.

Bandidos-rockere tiltalt

Tre ud af de fem tiltalte er Bandidos-rockere, den fjerde et tidligere medlem af rockerklubben.



Den femte er en erhvervsmand fra Amager, der er tiltalt for at have bestilt en omgang tæsk til den nu afdøde 54-årige mand.

To af Bandidos-medlemmerne – to 29-årige mænd, er tiltalt for drabet på den 54-årige bestyrer af Dragør Fortet 22. januar 2023. Her har den ene i et grundlovsforhør erkendt at have stukket bestyreren med kniven, men forklaret at det skete i selvforsvar. Den anden nægter sig skyldig.

De tre andre mænd er tiltalt for at have bestilt og planlagt overfaldet, der endte med at koste den 54-årige livet. De nægter sig ligeledes skyldige.

Tre af de tiltalte er Bandidos-rockere – den ene et højtstående medlem. Foto: Nils Meilvang Vis mere Tre af de tiltalte er Bandidos-rockere – den ene et højtstående medlem. Foto: Nils Meilvang

Politiets efterforskning har ført frem til, at det var en erhvervsmand fra Amager, der skulle have bestilt en omgang tæsk til bestyreren af fortet, men det gik altså grueligt galt om aftenen 22. januar 2023 på fortet.

Døde på stedet

Offeret blev stukket syv gange med kniv, slået elleve gange med en hammer, ligesom han blev slået med knytnæver og sparket talrige gange.

Den 54-årige døde på stedet af sine skader, mens gerningsmændene tog flugten.

En af de tiltalte er 50-årige Peter 'Pit' Rosenberg, der har været medlem af rockerklubben Bandidos siden sidst i 1990erne.

De seneste mange år har han været del af Bandidos' landsledelse kaldet Nationalen, hvor han har haft titel af National Sergent. Kort sagt var han en del af toppen i klubben.

Pædofili beskyldninger

Forud for det planlagte overfald 22. januar havde den formodede bagmand hyret en tidligere Bandidos-rocker til at tilsmudse bestyreren af fortet, han er også tiltalt i sagen.

For det fremgår af anklageskriftet, at de er tiltalt for at have trykt og derefter hængt mere end 70 plakater med ærekrænkende og usandt indhold op rundt om i Dragør i november 2022 – godt to måneder før drabet.

Retssagen fortsætter tirsdag med afhøring af den mand, der har erkendt at have stukket den 54-årige mand ihjel.

B.T. følger sagen.

