»Ingen kommentarer.«

Var et gennemgående tema i den forklaring, som en 51-årig toprocker, netop har afgivet i sagen vedrørende drabet på 54-årige René Carstensen, der mistede livet på Dragør Fort 22. januar 2023.

Især da han blev spurgt ind til sin position i Bandidos MC, var der ingen lyst til at svare på anklager Alexander Scheels spørgsmål.

Toprockeren er tiltalt for medvirken til grov vold ved at have tilskyndet til overfaldet og planlægningen af det overfald, der kostede den 54-årige bestyrer livet. Han nægter sig skyldig.

Ifølge rockeren har han intet med sagen at gøre, selvom politiet mener det. For han fortæller, at han har været uheldig.

»Jeg sidder på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, det er jeg ærgerlig over,« siger han, da han bliver spurgt, hvorfor han mødtes med en af de andre tiltalte på en restaurant i Glostrup. Et møde der ifølge politiet er centralt i sagen.

Rockerveste

To andre Bandidosrockere er tiltalt for drabet. En erhvervsmand og eksrocker er ligeledes tiltalt for medvirken til grov vold ved at have tilskyndet til overfaldet og planlægningen af det.

Tidligere i sagen er overvågningsvideoer fra overfaldet 22. januar blevet afspillet i retten, hvor man så det brutale overfald.

Under afhøringen blev flere billeder vist af rockerveste, som politiet havde fotograferet ved en ransagningen af Bandidosrockerens hjem. Særligt var anklageren interesseret i mærker på forsiden af vesten som 'Coupe de grace' og ´Expect no mercy'.

Men igen var svaret: ingen kommentarer.

Dog ville rockeren, der ifølge B.T.s oplysninger er krigsminister og sidder i klubbens topledelse, gerne svare på, hvad der skete på en restaurant i Glostrup.

Frokosten

Det kom frem onsdag, da den tidligere Bandidosrocker afgav forklaring, at han sammen med erhvervsmanden fra Amager skulle have nogen til at tage en 'snak' bestyreren af fortet.

Erhvervsmandens kone havde angiveligt nogle problemer med bestyreren, som de ville ordne.

Ifølge eksrockeren skulle han mødes til frokost i december måned 2022 med toprockeren, forklarede han.

»Ja, det er rigtigt, at jeg mødes med ham på stedet,« siger Bandidosrockeren og fortsætter:

»Jeg ville absolut intet have med det at gøre.«

Ifølge eksrockeren fremlagde han sine planer for sin ven gennem over 20 år om, at han skulle have en person til tage en snak med bestyreren af fortet, og i værste tilfælde give et par lussinger.

»Jeg siger, at det er ikke noget, som jeg vil blandes i og beskæftige mig med.«

»Jeg vil ikke blandes ind i noget, som kan give et problem. Det siger jeg med det samme til ham,« fortæller den 51-årige rocker i retten.

Han fortæller videre, at den medtiltalte eksrocker er en gammel ven. De to så meget til hinanden også efter eksrockeren forlod Bandidos. Begge fortæller, at de hver fredag gik i sauna sammen og saunagusene, hvilket de gjorde på Dragør Fort.

Ifølge Bandidosrockeren gav han nogle uger senere et telefonnummer til en bekendt, da eksrockeren gerne ville i kontakt med en person, der dukkede op til frokosten på Restaurant Öz.

Da anklageren spørger, hvad rockeren tænkte, at telefonnummeret skulle bruges til, svarer han:

»Jeg ved det ikke, jeg var ikke interesseret i det, og jeg ville ikke blande mig i noget som helst,« lyder svaret.

Retssagen fortsætter først til februar, hvor B.T. følger sagen.

