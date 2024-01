»Normalt ville jeg ikke udtale mig i en retssag, men det er fordi, at den er så crazy.«

Sagen som en tidligere Bandidos-toprocker alligevel har valgt at udtale sig i, er drabssagen fra Dragør Fort.

Her er han sammen med fire andre mænd, heraf tre Bandidosrockere og en erhvervsmand fra Amager, tiltalt i sagen om drabet på bestyreren af Dragør Fort, René Carstensen, 22. januar 2023.

Her er to af Bandidosrockerne tiltalt for drabet. Eksrockeren er sammen med erhvervsmanden og en af Bandidosrockerene tiltalt for medvirken til grov vold ved at have tilskyndet til overfaldet og planlægningen.

Ifølge eksrockeren er sagen »crazy«, fordi det aldrig skulle have ført til et drab.

Han fortæller, at han sammen med den tiltalte i flere måneder gik med tanker om at få nogen til at tage en 'snak' med bestyreren af fortet.

»Vi ville bare skræmme ham lidt. Ideen var, at han skulle lade hende være og lette speederen lidt, for hun havde jo ikke gjort ham noget,« siger den omkring to meter høje, skaldede og bredskuldrede eksrocker, da han afgiver forklaring.

Angiveligt havde hans mangeårige ven – erhvervsmanden, og særligt dennes ekskone en kontrovers med bestyreren af fortet omkring en virksomhed på stedet.

Den ville han gerne hjælpe sin ven med at få løst.

Plakater hængt op i byen

Måneder inden overfaldet på Dragør Fort besluttede erhvervsmanden og eksrockeren sig for, at de ville hjælpe ekskonen. Helt uden hendes viden.

Kvinden havde fortalt dem, at hun følte sig truet og intimideret af bestyreren, der angiveligt forsøgte at få lukket hendes forretning.

Plakaten der blev hængt op. Københavns Politi har flere gange fortalt, at de fremsatte beskyldninger er grundløse og ikke har gang på jord. Eksrockeren fortæller selv, at det bare var noget, som de fandt på. Foto: Privatfoto Vis mere Plakaten der blev hængt op. Københavns Politi har flere gange fortalt, at de fremsatte beskyldninger er grundløse og ikke har gang på jord. Eksrockeren fortæller selv, at det bare var noget, som de fandt på. Foto: Privatfoto

I første omgang fandt de på en plan, der skulle få René Carstensen til at stoppe med at chikanere ekskonen.

»Det var ham (erhvervsmanden, red.), der fandt på det med plakaterne. Vi kørte ud i Elgiganten og købte en printer. Han sagde, hvad der skulle stå. Jeg printede 100 stykker og hængte dem op i Dragør,« lyder det.

Men det gik ikke helt som planlagt.

»Han blev stiktosset over det,« siger han om bestyrerens reaktion, der ifølge eksrockeren kun eskalerede konflikten.

Drabet

Det fik de to til at fortsætte med deres oprindelige plan, der var, at nogen skulle tage en 'snak' med René Carstensen.

I yderste konsekvens skulle han have haft et par lussinger, men så heller ikke mere, forklarer han.

Men sådan gik det ikke.

22. januar mistede René Carstensen livet under et brutalt overfald. Her blev han stukket syv gange med en kniv, hvor fire af dem var dræbende stik i brystkassen og hjertet. Derudover blev han slået utallige gange med en hammer på kroppen.

»Jeg ville da ønske, at jeg selv havde gjort det,« siger eksrockeren, da anklager Alexander Scheel spørger, hvorfor han ikke selv påtog sig opgaven med at tage en snak, men angiveligt ville det gøre vennens ekskones situation værre.

Tæt venskab

Den 50-årige eksrocker bekræfter på anklager Alexander Scheels spørgsmål, at han har været medlem af Rockerklubben Bandidos i 18-20 år.

Her har han både været vicepræsident i en afdeling og siddet med i Bandidos øverste organ i Danmark kaldet 'Nationalen'.

Båndet til den person, som Københavns Politi mener, står bag ønsket om at få bestyreren tæsket, er den 57-årige erhvervsmand.

De to blev venner for over 30 år siden, da de mødte hinanden i styrketræningsmiljøet.

»Vi har kendt hinanden i mange år. Vi laver et morgenopkald hver dag, og så har vi noget saunagus sammen,« fortæller han.

Samme saunagus er også en del af det venskab, som eksrockeren har til den tredje tiltalte Bandidosrocker, der i dag er et meget højtstående medlem af klubben som krigsminister. En mand han har været venner med i over 20 år.

Saunagus

Netop under en saunatur, fortæller eksrockeren, at han fremlagde planen om en snak og nogle lussinger til bestyreren for Bandidos' krigsminister.

»Han sagde, at han ikke gjorde sig i den slags. Men han skulle mødes med nogen, som jeg kunne tale med,« fortæller den 50-årige tiltalte.

Senere mødtes han med den ene af de to drabstiltalte Bandidosrockere på en restaurant i Glostrup. Her blev indgået en aftale om 'snakken'.

De to mødtes senere på fortet, hvor eksrockeren udpegede bestyreren,

»Jeg sagde meget specifikt, at der ikke skulle ske noget voldsomt. Jeg sagde ovenikøbet, at han (erhvervsmanden, red.) ikke ville have, at der skulle ske noget med René. Han skulle bare sparkes over benet eller ét eller andet, siger han.

Han fortæller videre, at han 22. januar i nyhederne opdagede, at intet var gået som planlagt. Det fik ham til at gemme sig i et sommerhus for politiet og skille sig af med sin telefon.

»Jeg var i chok,« lyder det.

Det forventes, at der falder dom i sagen i løbet af april.

