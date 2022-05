300 rockere fra ind- og udland var i nat samlet til fest i Vodskov.

Her indviede rockergruppen Satudarah nemlig deres nye klubhus.

Og det var altså en begivenhed, som de færreste ville gå glip af.

»Vores estimat er, at der var omkring 300 til stede ved festen i løbet af aftenen og natten,« siger Ole Buus vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Ud over de festglade rockere, stod omkring 50 politibetjente også klar til at slutte sig til festen, hvis der blev brug for det.

»Vi har været talstærkt til stede det meste af natten. Heldigvis var der ikke behov for, at vi skred ind,« siger Ole Buus.

Rockerne opførte sig med hans ord meget ordentligt, og langt de fleste blev på adressen lidt nordøst for Aalborg hele natten.

De rykkede altså ikke festen andre steder hen, hvor de kunne risikere at være til gene for beboere.

Det nye klubhus ligger afsondret fra naboer, hvilket Niels Kronborg, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, tidligere har beskrevet som en fordel.

Han har desuden forklaret, at politiet holder et vågent øje med Satudarahs indtog i Nordjylland, som har været under opsejling i flere måneder og altså blev slået fast med syvtommers søm i nat.

»Vi forholder os på nuværende tidspunkt neutrale, men vi er meget opmærksomme på, hvad der sker. Og hvis der er behov for det, er vi klar til at skride ind,« sagde Niels Kronborg dengang til B.T.