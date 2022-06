Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet har fredag aften været massivt til stede i Aalborg Vestby.

»Vi får en melding om, at en mand går rundt ude i vestbyen med en pistol,« siger Bruno Brix, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

På stedet kan politiet observere at en 20-årig mand rigtigt nok går rundt med, hvad der ligner en pistol i hånden.

»Det får selvfølgelig betjentene til at trække våben,« siger Bruno Brix, som mistænker, at den nu anholdte mand, måske ikke var klar over alvoren i, hvad han havde gang i.

Politiet massivt til stede ved mistanke om bevæbnet mand. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet massivt til stede ved mistanke om bevæbnet mand. Foto: presse-fotos.dk

»Når politiet mistænker, at der er våben, så reagerer de selvfølgelig derefter. Da manden lægger sin pistol, kan vi konstatere, at der er tale om en softgun,« siger Bruno Brix.

»De er jo selvfølgelig ikke så farlige, så jeg tror måske ikke, at den unge mand tænkte det som problematisk at gå rundt på gaden med den.«

Men det er altså alvorligt nok til, at den unge mand, som lige nu sidder til afhøring, bliver anholdt på stedet og sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Han forventes at blive løsladt fredag aften efter afhøring.