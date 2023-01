Lyt til artiklen

Københavns Politi jagter gerningsmanden til et knivoverfald mandag aften, hvor to personer på henholdsvis 29 og 30 år blev stukket ned ved H.C. Ørstedsvej og Åboulevard.

»Vi har på nuværende tidspunkt ingen anholdelser, men har været på gerningsstedet og efterforsker sagen bredt,« siger politiinspektør Lars-Ole Karlsen til B.T.

Sagen er den seneste i en lang række af knivoverfald, der startede juleaften.

Her blev to teenagere stukket ned på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter, og de følgende dage dannede hovedstaden ramme om flere knivoverfald, ligesom flere personer blev taget med kniv.

Det fik Københavns Politi til at indføre en visitationszone, der omfatter dele af Nørrebro og Nordvest-kvarteret.

Ifølge B.T.s oplysninger kan flere af knivoverfaldene knyttes til en konflikt mellem to grupperinger af unge på Nørrebro og Nordvest. Den ene med tilhørsforhold til Nordvest, mens den anden udspringer fra området omkring indre Nørrebro.

Det ønsker Lars-Ole Karlsen ikke at kommentere, men siger om mandagens knivstik:

»Vi kan ikke afvise, at der er en sammenhæng i mellem knivoverfaldene, men omvendt kan vi ikke sige, om de hænger sammen. Det er for tidligt at sige, om der er relationer til bandegrupperinger, men det indgår i vores efterforskning om de har tråde til de miljøer,« siger politiinspektøren.

Han fortæller, at de to personer er uden for livsfare, og opfordrer vidner til at rette henvendelse til politiet på telefon 114 eller ved at rette henvendelse til nærpolitiet i området.

»Måske har nogle set noget eller sidder inde med viden,« siger Lars-Ole Karlsen.