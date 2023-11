Ni tilfældige mennesker blev pludselig beskudt i København, da en planlagt likvidering slog fejl.

Den unge gerningsmand kom simpelthen til at skyde mod de forkerte med sin 9 mm FN Browning-pistol, da han på omkring 15 meters afstand skød mod de ni påtænkte ofre på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København.

Sådan lyder den usædvanlige tiltale mod en kun 19-årig mand efter skyderiet, der fandt sted kort efter midnat 4. december sidste år.

Den 19-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer – advokat Gitte Juul Jensen.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået adgang til, var skyderiet efter politiets opfattelse en del af en bandekonflikt, hvor den 19-årige efter aftale med flere foreløbig ukendte medgerningsmænd havde planlagt med skud at dræbe en flok personer, som han troede var en del af bandegrupperingen Dødspatruljen CPH.

Det var de ni personer, der på gerningstidspunktet befandt sig i den ende af Hans Knudsens Plads, som støder op til Æbeløgade, dog ikke.

Heldigvis blev ingen af de ni mennesker ramt. De skyndte sig i stedet at flygte fra gerningsstedet.

Derfor fandt politiet i første omgang kun to afskudte patronhylstre og en uafskudt patron på stedet.

Den 19-årige blev anholdt knap to døgn senere på sin bopæl på Østerbro og har været varetægtsfængslet siden.

I lejligheden fandt politifolkene den pistol, som ifølge tiltalen blev brugt til drabsforsøget på de ni personer.

Samtidig fandt betjentene også 50,4 gram kokain og knap et kilo hash.

Endelig tiltales han også for godt en måned før skudepisoden på Hans Knudsens Plads i sin lejlighed at have været i besiddelse af en stor revolver af ukendt mærke og model.

Ifølge B.T.s oplysninger har den tiltalte efter politiets opfattelse været en del af en gruppering med en bandelignende struktur, der havde tyngdepunkt i Holbæk.

Denne gruppering lå i ifølge anklageskriftet på gerningstidspunktet i strid med Dødspatruljen CPH – en dansk filial af den svenske gruppering Dødspatruljen, der anses for en af de helt tunge aktører i det omfattende svenske bandemiljø.

Straffesagen mod den 19-årige mand fra Østerbro begynder i Københavns Byret sidst på måneden.

