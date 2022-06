Lyt til artiklen

Fredag aften klokken halv otte har et knivstikkeri fundet sted i Holbæk.

Nærmere bestemt ved Engvang.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Vi får en anmeldelse klokken 19.28, og den lød på salgsmål med flere personer. Da vi kommer frem finder vi en mand på jorden, som er blevet stukket to gange i brystregionen,« forklarer vagtchef Lasse Jensen.

Der er tale om en 27-årig mand, som er blevet fløjet til Rigshospitalet.

Seneste melding er dog, at manden er uden for livsfare.

Torsdag aften blev en mand stukket i balden, også i Holbæk.

Dog forklarer vagtchefen, at de to knivstikkeri umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre.

Der er i skrivende stund ikke foretaget anholdelser i sagen.

Politiet arbejder fortsat på stedet og man vil gerne høre fra folk, som har set eller hørt noget.

Man kan kontakte politiet med oplysninger på telefon 114.

B.T. følger sagen.