Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klokken 23.11 onsdag aften sidder politiet og kigger på overvågningsvideo, da de pludselig får øje på noget mystisk.

»På hjørnet af Jomfru Ane Gade og Bispensgade ligger en mand helt stille på jorden,« forklarer Mads Hesselund, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»Vi spoler tilbage og kan se, at han kort forinden bliver sparket i hovedet af en anden mand og falder bagover.«

Den forurettede sad på jorden og talte med en anden, da gerningsmanden kommer gående og ud af det blå placerer sin sko i ansigtet på ham.

Politiet sender både patruljer og en ambulance til stedet, mens man på stationen holder øje med voldsmandens færden på overvågningskameraerne.

»Vi kan følge ham og se, at han efter overfaldet bevæger sig op i Jomfru Ane Gade, hvor vi anholder ham,« siger Mads Hesselund.

Den 43-årige gerningsmand er sigtet for kvalificeret vold og sidder nu i detentionen og venter på at blive afhørt.

Ofret, en 40-årig mand, blev tilset af ambulancen på stedet.

»Han blødte ud af munden og havde fået en bule i baghovedet,« forklarer Mads Hesselund.

Gerningsmanden forventes at blive sat fri efter afhøringen.

»Det er min klare forventning. Men vi håber, at han vil udtale sig, så vi kan få opklaret nogle af de spørgsmål, vi sidder med – for eksempel om de to mænd kender hinanden.«