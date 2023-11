De har set tæskene regne ned over deres mødre. Både de fysiske og de verbale. Og de har også selv stået for skud. Børnene. De er blevet stukket lussinger og knytnæveslag, blevet slået med ledninger, sparket og skubbet.

Sideløbende har to sager den seneste måned været for domstolene. Den ene i Retten i Glostrup. Den anden i Østre Landsret. De har flere ting tilfælles. Blandt andet beskrivelserne af det voldshelvede, som ofrene i årevis har levet i.

Men den mest bemærkelsesværdige lighed skal findes i et stamtræ. Et stamtræ tilhørende en afghansk familie fra Vestegnen.

For børnene i de to sager er fætre og kusiner. Og de dømte er et brødrepar og deres svoger.

Læs også Amok i retten efter dom: Far udvist for mishandling og vold mod hustru og børn

Under større tumult blev en 37-årig onsdag idømt tre års fængsel og udvisning for at have gennemtævet sin hustru og børn.

»Thi kendes for ret,« lød det fra retsformanden, der kort efter sagde de ord, der gjorde manden så rasende, at han smadrede et bord i salen i Retten i Glostrup. Han råbte og skreg. Slog ud med armene, før han forlod retten med nogle familiemedlemmer.

Offer for et komplot?

Den 37-årige har hele tiden hævdet sin uskyld. Forklaret, at han er offer for et komplot. En forklaring, hans mor har bakket op.

Under vidneansvar har hun forklaret, at hun faktisk aldrig har set større kærlighed end den mellem hendes søn og hans hustru.

I retten tegnede både hun og sønnen et skønmaleri af ægteskabet. Et billede, som står i slående kontrast til de rædsler, han nu er dømt for.

Ægteskabet mellem den 37-årige og hans hustru blev indgået i 2010 i Afghanistan. Senere samme år kom hun til Danmark, da de blev familiesammenført.

Det var her, volden ifølge dommen startede.

Voldshelvede

Hustruen blev sparket og slået. Spyttet på og tvunget til at bo i et køkken.

De første mange år skete det ugentligt. Systematisk. Og det stoppede ikke, selvom hun blev gravid. Også her tæskede den 37-årige hende gul og blå.

Med årene kom der fire børn til. Og de tre af dem har nu også rettens ord for, at deres far har tæsket dem.

Også psykisk, fordi de måtte overvære volden mod deres mor.

Alle har de haft brug for traumebehandling. Også moren, som i sommeren 2022 flygtede på krisecenter. Noget, der krævede mod.

For hun levede under social kontrol. Hun måtte stort set intet uden hans tilladelse. Og da slet ikke fortælle andre om, hvad der foregik bag hjemmets fire vægge.

Hvis hun sagde noget, ville hun miste sin opholdstilladelse og blive sendt ud af Danmark, truede manden blandt andet.

»Han sagde, at mine børn ville blive taget fra os af kommunen, hvis jeg sagde til nogen, hvad der skete derhjemme. Så ville børnene blive anbragt og bagefter solgt til folk, der ville voldtage dem, sagde han til mig,« har kvinden grådkvalt fortalt i retten.

Hendes mand er nu dømt for grov mishandling, psykisk vold mod både hende og børnene samt almindelig vold mod børnene.

En dom, han har anket.

Det samme gjorde hans svoger, da han for halvandet år siden sad på anklagebænken nøjagtig samme sted. Her var også den 37-åriges lillebror tiltalt, men han valgte at modtage sin dom på fem måneders fængsel.

Bror og svoger også dømt

Historierne minder meget om hinanden.

Den 36-årige svoger giftede sig ind i den afghanske familie fra Vestegnen i 2007, og nærmest lige efter startede mishandlingen. Og det seksuelle misbrug.

Igennem 12 år bankede han sin hustru. Rev hende i håret og armene. Tog halsgreb og sparkede hende. Og hendes egen bror – en i dag 30-årig mand – hjalp til.

Også parrets børn blev ofre for faren og onklens voldelige tendenser, før kvinden tog sine døtre under armen og flygtede på krisecenter.

Det var i 2020.

Og mens denne kvinde og hendes børn nu var i sikkerhed, eskalerede det angiveligt volden mod den anden kvinde. Hende, der var gift med den 37-årige.

I retten har hun fortalt, at volden efterfølgende blev en dagligt tilbagevendende begivenhed.

Før var den 'kun' ugentlig.

'Hun lyver'

Også i sagen mod den 36-årige og den 30-årige gik forsvarerne benhårdt efter frifindelse. De påstod, at de grumme beretningerne var opfundet til lejligheden.

»Hun lyver,« lød det dengang i retten med henvisning til kvindens forklaring.

Men nævningetinget lyttede ikke.

Med undtagelse af et enkelt forhold om trusler og nogle enkelte detaljer, blev begge mænd kendt skyldige.

Med en dom på fem måneders fængsel for mishandling af sin egen søster og vold mod sine niecer kunne den 30-årige forlade retten som en fri mand, da han allerede havde siddet varetægtsfængslet i flere måneder.

Han kunne dog også tage en advarsel om udvisning med sig.

Den 36-årige ankede på stedet. Han ville frifindes eller som minimum have en lavere dom. Men det var forgæves.

Tirsdag i denne uge stadfæstede Østre Landsret dommen på seks års fængsel samt udvisning for bestandigt.

Og dermed er den afghanske familie fra Vestegnen nu spredt for alle vinde.

To af mændene har udsigt til at blive kylet ud af Danmark efter endt afsoning, flere af børnene er anbragt, og kvinderne lever i skjul.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.