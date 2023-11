Tre års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt.

Sådan lyder dommen mod en 37-årig mand onsdag ved Retten i Glostrup.

En sag der omhandler årelang mishandling, psykisk vold og dødstrusler mod hans hustru og flere tilfælde af almindelig vold og psykisk vold mod tre af parrets børn. Manden blev kendt skyldig i alle forhold.

Retsmødet blev lynhurtigt afbrudt, efter den nu dømte mand væltede vidneskranken foran sig og begyndte at råbe.

»Det er noget lort det her. Det er helt forfærdeligt, hvor er det klamt,« lød det med store armbevægelser fra manden.

Retsformanden brød hurtigt ind og afbrød retsmødet.

»Vi slutter her,« sagde hun, hvorefter den 37-årige mand blev ved med at råbe. En flok retsbetjente kom hurtigt til og fik manden til at falde til ro, hvorefter han forlod retten med sin familie.

Manden tager sig nu betænkningstid i forhold til at anke, oplyste mandens forsvarer Karsten Rifbjerg Erichsen.

Ingen tvivl

Retten lagde vægt på de meget troværdige forklaringer, der er blevet givet af de forurettede i sagen. Herunder særligt mandens børn.

Anklager Caroline Sophia Tarrow var ikke i tvivl om den 37-årige mands skyld, og at han skulle dømmes for samtlige syv forhold.

»Jeg tror bestemt ikke, hun (hustruen red.) har gjort det her for sjov. Hun har været i en enormt udsat situation. Det har taget hende 12 år at komme hertil for, at hun ville overveje situationen, og for at det blev nok,« slog hun fast under sin procedure og henviste til andre af mandens familiemedlemmer, der er dømt for lignende forhold mod andre kvinder.

Samtidig understregede hun, at der både har været indberetninger fra pædagoger, personundersøgelser og notater, hvor det blandt andet fremgår, at der var tegn på vold mod børnene, og at børnene frygtede deres far.

»Børnene har det tilfælles, at de har set mor blive slået og hinanden bliver slået. De kan huske konkrete episoder, som jeg synes taler for deres troværdighed.«

Modsat holdt forsvarer Karsten Rifbjerg Erichsen fast i sin klients uskyld.

»Jeg fastholder påstanden om frifindelse. Tiltalte i sagen har hele vejen igennem nægtet sig skyldig. Han forstår ikke, hvad der foregår med de her beskyldninger mod ham. Han er en kærlig og god mand og god far. Derfor er det ubegribeligt, han bliver mødt af de her beskyldninger.«

»Der er ingen objektive beviser, men vi har en masse subjektive beviser. Men der er ikke vidner, der kan bekræfte det,« slog han fast.

Han henviste også til, at der ingen dokumentation er for volden mod hans klients hustru.

»Hun har forklaret, at det er hver dag, volden mod hende er foregået. Men hvorfor har der så ikke været nogen fotos. Jeg synes, det er med stor usikkerhed, at det skulle være tilfældet.«

Ekstra vidne indkaldt i sidste øjeblik

Der blev onsdag morgen indkaldt et ekstra vidne på vegne af den tiltalte. En underbo til parret, der gentagne gange slog fast, at hun intet kendte til volden og mishandlingen.

»Jeg ville kunne høre det, fordi der er så lydt i lejligheden. Men jeg har intet hørt.«

»Jeg har tværtimod haft indtryk af, at børnene har været glade for deres far. Hver eftermiddag legede han med børnene,« forklarede hun.

Den 37-årige har hele vejen nægtet sig skyldig i samtlige af de syv forhold, som han har været tiltalt for.

Selv mener han, at han har været udsat for et komplot.

»Det viser sig jo, at hun er en meget klog kvinde. Og der er nogle kloge folk bag hende. Jeg har altid fortalt sandheden. Det er måske mit problem og grunden til, at jeg sidder her,« har den nu dømte mand tidligere forklaret.

Modsat har kvinden blandt andet forklaret, at »han bestemte alt, og på grund af hans jalousi måtte jeg ikke engang gå ned med skraldespanden.«

Parret har fire børn sammen og stammer begge fra Afghanistan. De blev gift i hjemlandet, men han lokkede hende til at tage med til Danmark, hvor hun regnede med et spændende og trygt liv.

Men virkeligheden blev en helt anden. Volden mod kvinden startede i 2010, da hun blev familiesammenført med sin mand. Og så fortsatte den de næste 12 år, hvor volden også kom til at gå udover børnene.

Hustruen og børnene forlod derfor hjemmet i Ballerup i sommeren sidste år for at tage på ferie i Sverige. De vendte aldrig hjem igen.

I stedet flyttede de ind på et krisecenter, hvorefter både kvinden og børnene, som i dag er mellem fem og ni år, valgte at fortælle historier om de rædsler, den 37-årige mand har udsat dem for.

